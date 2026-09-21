Andrea Adamo confermato in MXGP, Valerio Lata in crescita in MX2

La stagione del motocross si è conclusa con un bilancio che mette in luce i progressi di alcuni piloti italiani, tra cui Andrea Adamo e Valerio Lata. Dopo il Gran Premio d’Australia sul tracciato di Darwin, i team e i piloti hanno chiuso le loro attività per l’anno 2026. Andrea Adamo, pilota siciliano classe 2003, ha confermato la sua posizione di certezza in MXGP, mentre Valerio Lata ha dimostrato una crescita significativa in MX2. La stagione ha visto la vittoria di Jeffrey Herlings, che ha centrato il suo sesto alloro complessivo, e la conquista del titolo da parte di Guillem Farres in MX2.

Andrea Adamo, un passo dalla vittoria

Andrea Adamo ha chiuso la stagione in quinta posizione complessiva in MXGP, mancando la quarta posizione per soli 4 punti rispetto a Tom Vialle e la terza per 22 punti a Tim Gajser. Nonostante non abbia ottenuto la vittoria, il pilota siciliano ha dimostrato una costanza eccezionale, con una crescita che fa ben sperare per le prossime stagioni. Il suo rendimento, pur non essendo perfetto, ha rappresentato un passo avanti rispetto alle precedenti edizioni. Il suo lavoro in MXGP ha messo in mostra un talento in crescita, anche se non ancora al livello di Tony Cairoli, ma con un potenziale che si sta sviluppando.

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Valerio Lata, in crescita in MX2

Valerio Lata, il migliore italiano in MX2, ha concluso la stagione in ottava posizione con 414 punti, nonostante non abbia disputato le ultime tre gare. Il titolo è andato a Guillem Farres con 904 punti. L’esperienza di Lata, pur non essendo completa, ha dimostrato una maturità che lo colloca tra i migliori piloti italiani. La sua performance in MX2 ha rappresentato un ulteriore passo avanti per la sua carriera. La sua crescita, però, dovrà essere confermata nel prossimo anno per poter parlare di una presenza costante nel top della categoria.

Altri piloti italiani hanno chiuso la stagione con risultati diversi. Alberto Forato, Andrea Bonacorsi e Mattia Guadagnini hanno visto un calo nella loro performance, con punteggi che non hanno rispecchiato le loro potenzialità. Mattia Guadagnini, in particolare, ha salutato la categoria dopo cinque tappe, con un punteggio di 69 punti. Ivo Monticelli, invece, non è stato giudicabile a causa della limitata partecipazione alle gare. La stagione 2026 ha visto un mix di risultati, con alcuni piloti che si sono distinti e altri che hanno avuto difficoltà a mantenere la forma.

La stagione del motocross si chiude con un bilancio che mette in luce le potenzialità dei piloti italiani, ma anche le sfide che dovranno affrontare nel prossimo anno. Andrea Adamo e Valerio Lata rappresentano due esempi di crescita, anche se entrambi dovranno migliorare per raggiungere i livelli di eccellenza. La stagione 2026 ha rappresentato un punto di partenza per il futuro. Con la speranza che i piloti italiani possano consolidare i loro risultati e raggiungere traguardi più ambiziosi.