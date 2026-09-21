WTA Singapore 2026: Leylah Fernandez e Maja Chwalinska in vantaggio dopo la prima giornata

La prima giornata del WTA Singapore 2026 si è conclusa con due vittorie significative per Leylah Fernandez e Maja Chwalinska, due giocatrici in cerca di conferme dopo un inizio di stagione in cui hanno mostrato buoni segnali. Il torneo, che si svolge a Singapore, ha visto il ritorno di un evento che non si svolgeva da oltre 35 anni, con un mix di nomi di spicco e giocatrici in cerca di rilancio. Tra i match più attesi, si sono registrati confronti estremamente lunghi, con partite che hanno durato due ore e 20 minuti a causa di game estremamente estesi in termini di punti giocati.

Un mix di nomi di spicco e giocatrici in cerca di riconferme

Il WTA Singapore 2026 ha visto la partecipazione di giocatrici di alto livello, come la russa Mirra Andreeva, che si è affrontata con la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, e l’americana Amanda Anisimova, che ha affrontato l’australiana Talia Gibson. Tra i match più interessanti, si è registrata la vittoria di Gibson contro la francese Fiona Ferro, con un punteggio di 6-3 6-3. Il torneo ha visto anche un’attenzione particolare alle partite che durano molto tempo, con game estremamente lunghi che hanno reso le partite estremamente coinvolgenti per il pubblico.

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Per la canadese Leylah Fernandez, il match contro la giapponese Kyoka Okamura si è concluso con un 6-3 6-2, un risultato che conferma la sua forma in crescita. Maja Chwalinska, in rappresentanza della Polonia, ha sconfitto la slovacca Rebecca Sramkova per 6-4 6-2, dimostrando una buona preparazione per il torneo. Questi primi successi sono un buon segnale per entrambe le giocatrici.

Un tabellone complesso e ricco di sfide

Il tabellone del WTA Singapore 2026 si presenta come uno dei più complessi da descrivere per un torneo di categoria 500, con un mix di giocatrici di alto livello e figure in cerca di conferme. Tra i primi match, si è registrata la vittoria della bielorussa Sasnovich contro l’australiana Kasatkina, con un punteggio di 7-5 6-0. Le partite si sono allungate a causa di game estremamente lunghi, con un totale di due ore e 20 minuti. Destinate a debuttare domani giocatrici quali Maria Sakkari, Donna Vekic e Barbora Krejcikova, in quello che è un evento ritornato in vita sostanzialmente l’anno scorso dopo 35 anni. Certo è che si tratta di uno dei tabelloni più complicati da descrivere per un 500. Il torneo, che si svolge a Singapore, rappresenta un’occasione importante per le giocatrici che cercano di riconfermare la loro posizione nel ranking mondiale.

Leylah Fernandez vince 6-3 6-2 contro Kyoka Okamura

Maja Chwalinska sconfigge Rebecca Sramkova 6-4 6-2

Aliaksandra Sasnovich batte Daria Kasatkina 7-5 6-0

Talia Gibson vince contro Fiona Ferro 6-3 6-3

Con questi risultati, il WTA Singapore 2026 si conferma come un evento di alto livello, con un mix di nomi di spicco e giocatrici in cerca di riconferme. La prima giornata ha visto partite estremamente coinvolgenti, con un tabellone che promette di essere estremamente competitivo. Il torneo, che si svolge a Singapore, rappresenta un’occasione importante per le giocatrici che cercano di riconfermare la loro posizione nel ranking mondiale.