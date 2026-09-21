Esperienze VIP a San Mamés: un incontro con il Real Madrid costa 930 euro

L’Athletic Club ha reso disponibili esperienze VIP per i match di Liga, con prezzi che variano da 425 a 930 euro, a seconda della partita e della posizione della tribuna. Tra le opzioni più costose, il confronto con il Real Madrid si presta a un’esperienza unica, con un costo di 930 euro. Questo prezzo si aggiorna in base al contesto del match, come dimostrato da un’offerta specifica per il confronto con il Getafe, dove le località vicine al palco delle autorità sono state valutate a 545 euro, ma si alzano a 730 euro contro la Real Sociedad e a 930 euro contro i madridisti.

Esperienze VIP: un lusso accessibile solo a pochi

Le esperienze VIP offerte dall’Athletic Club comprendono accesso al vestuario, osservazione del calentamento dal terreno di gioco, incontro con i giocatori dopo la partita e un servizio di catering a cura di ristoranti con 12 stelle Michelin. Questi servizi sono disponibili per tutti i partiti della prima volta, con prezzi che variano in base alla posizione e al tipo di esperienza. Ad esempio, seguire la partita vicino al banquillo, con schermi televisivi e catering in sede, costa 425 euro, mentre l’esperienza “The Lion Experience” richiede un pagamento di 610 euro.

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Il club ha aperto la vendita di queste esperienze VIP per tutti i partiti della prima volta, con una serie di opzioni che vanno dalle tribune più comuni a quelle più esclusive. La scelta di offrire queste esperienze riflette una strategia per incrementare i ricavi e soddisfare le aspettative di un pubblico che cerca non solo un’esperienza di calcio, ma anche un’esperienza di lusso. La prossima sfida del club, contro il Getafe, sarà l’occasione per testare questa strategia, con un’offerta di esperienze VIP che potrebbe attirare un numero limitato di tifosi, ma con un impatto significativo sulle entrate.

Le località più esclusive si attirano i prezzi più alti

Nonostante i prezzi siano disponibili per alcune opzioni, la società non ha reso pubblico il costo completo delle località. Tuttavia, i dati rivelano un trend di aumento, con alcuni biglietti che superano i 985 euro. Per il confronto con il Real Madrid, il costo si attesta a 930 euro, un prezzo che riflette l’importanza del match e la richiesta di esperienze esclusive. Questo tipo di offerte, sebbene non siano accessibili a tutti, rappresentano un’alternativa per i tifosi più appassionati e disposti a spendere per un’esperienza unica.

Prezzi non pubblici, ma in crescita

Le località più singolari, come quelle vicine al palco delle autorità, si attirano i prezzi più alti. Ad esempio, contro il Getafe, le località si valutano a 545 euro, ma si alzano a 730 euro contro la Real Sociedad e a 930 euro contro il Real Madrid. Non sono le butacas più singolari, poiché il club vende anche entrata al palco presidenziale, che include la ricezione da parte di membri della giunta e il saluto del presidente.

Prezzo per l’esperienza VIP vicino al banquillo: 425 euro

Prezzo per l’esperienza “The Lion Experience”: 610 euro

Prezzo per le località vicine al palco delle autorità: fino a 930 euro

Queste offerte, sebbene non siano accessibili a tutti, rappresentano un’evoluzione del modello di vendita dei biglietti, che si concentra sempre più su esperienze personalizzate e di alto livello. L’Athletic Club, con la sua strategia di offrire esperienze VIP, si distingue nel mercato del calcio, offrendo ai suoi tifosi un’alternativa al semplice acquisto di un biglietto, ma un’esperienza che va oltre il semplice spettacolo.