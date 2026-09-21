Camila Giorgi annuncia la nascita del figlio Magnus Vangelis: un nuovo inizio dopo la maternità

Camila Giorgi ha annunciato sui social media la nascita del suo primo figlio, Magnus Vangelis, un evento che segna un nuovo capitolo nella sua vita. L’annuncio, condiviso su Instagram, è arrivato il 19 settembre 2026, poco più di due anni dopo il suo ritiro dal tennis professionistico. La giocatrice azzurra, che aveva lasciato il circuito nel maggio 2024, ha scelto una foto in bianco e nero del neonato per condividere con i suoi follower la gioia del momento. La nascita del figlio rappresenta un passo importante nella sua vita privata, ma non segna un distacco definitivo dal mondo del tennis.

Un nome che unisce le origini

Il nome scelto per il figlio, Magnus Vangelis, racconta la volontà di unire le origini e le preferenze di entrambi i genitori. Magnus è stato scelto da Andreas Ignacio Pasutti, il marito argentino di Camila, mentre Vangelis è il nome voluto da Giorgi. La coppia si è sposata il 26 febbraio 2026 a Buenos Aires, a poche settimane dall’annuncio della gravidanza. Il nome, quindi, rappresenta un legame tra le loro culture e le loro scelte personali.

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Un ritorno al tennis in vista

Durante la gravidanza, Camila ha mantenuto una certa continuità con l’attività fisica e gli allenamenti, dimostrando una volontà di rimanere connessa al mondo del tennis. L’azzurra ha espresso l’intenzione di tornare a competere nel circuito WTA nel 2027, anche se il percorso sarà diverso da quello precedente. La maternità rappresenta un ulteriore passaggio nella sua vita personale, ma non segna un distacco definitivo dal tennis. Tra la nascita del figlio e l’eventuale ritorno sul campo, Camila si prepara ad affrontare una fase completamente nuova della sua esistenza.

La carriera di Camila Giorgi, che l’ha portata fino alla 26ª posizione del ranking mondiale e alla conquista di quattro titoli WTA, tra cui il prestigioso WTA 1000 di Montreal nel 2021, ha visto un cambio di direzione con il suo ritiro nel 2024. La sua quotidianità ha preso una direzione diversa, con una presenza sempre più lontana dalle dinamiche del circuito internazionale. La maternità, però, potrebbe intrecciarsi nuovamente con l’ambizione di rientrare sul campo, come ha manifestato la giocatrice.

Il momento della nascita del figlio è stato condiviso con discrezione, ma con una forte emozione. Camila ha scelto di non dare troppa visibilità al momento, preferendo una condivisione più intima con i suoi follower. La sua vita, però, è in continuo cambiamento, e la maternità rappresenta un nuovo inizio, non solo per lei, ma anche per la sua famiglia. Il futuro di Camila Giorgi, tra tennis e vita privata, sembra essere in fase di riconciliazione, con un equilibrio che potrebbe portarla a tornare a competere nel 2027, ma con un approccio diverso rispetto al passato.