Luka Doncic condivide un messaggio emozionante per le sue figlie dopo averle lasciate per unirsi ai Lakers

Luka Doncic ha condiviso un messaggio emozionante su Instagram per le sue figlie, Gabriela e Olivia, dopo averle lasciate per unirsi ai Los Angeles Lakers. Il giocatore, che ha lasciato le sue figlie in Slovenia al loro padre biologico, Anamarie Goltes, ha espresso il suo affetto e la sua preoccupazione per la loro felicità. “Vaya donde vaya, siempre estáis conmigo. No pasa ni un día sin que estéis en mi corazón. ¡Os quiero!” ha scritto Doncic, che ha più di 10,8 milioni di follower.

Una battaglia legale per la custodia

La decisione di Doncic di lasciare le sue figlie in Slovenia è legata a una dura battaglia legale con la sua ex moglie, Anamarie Goltes, per la custodia condivisa delle due ragazze. In agosto, Goltes ha presentato una richiesta per ritirare la sua domanda di mantenimento per le figlie. Doncic ha spiegato che ha fatto tutto il possibile per garantire che le figlie siano con lui negli Stati Uniti, ma non è stato possibile. Todo lo que hago es por su felicidad y siempre lucharé por estar con ellas y darles la mejor vida posible, ha detto il giocatore in marzo 2026.

Pubblicità

Un momento di condivisione familiare

Doncic ha condiviso diverse foto della sua famiglia in un post emozionante, che ha suscitato reazioni positive da parte dei fan. Il post, che include la frase “G+O, no importa en qué parte del mundo esté papá”, ha rafforzato il legame tra il giocatore e le sue figlie. La sua decisione di lasciare le figlie in Slovenia per unirsi ai Lakers ha suscitato molte discussioni, ma il messaggio su Instagram ha mostrato la sua preoccupazione per la loro felicità.

La situazione familiare di Doncic è diventata un tema di dibattito nel mondo del basket, con molti che hanno espresso la loro solidarietà e preoccupazione per le sue figlie. Il giocatore, che ha vinto diversi titoli con i Dallas Mavericks, ha dimostrato di voler dare loro la migliore vita possibile, anche se questo significa lasciare loro in Slovenia per unirsi ai Lakers. Il messaggio di Doncic su Instagram ha suscitato un grande interesse tra i fan, che hanno apprezzato la sua sincerità e il suo affetto per le figlie. La sua decisione di lasciare le figlie in Slovenia per unirsi ai Lakers ha suscitato molte discussioni, ma il messaggio ha mostrato la sua preoccupazione per la loro felicità. Amo a mis hijas más que a nada en el mundo, ha scritto il giocatore, rafforzando il legame emotivo con le sue figlie.

La sua scelta di lasciare le figlie in Slovenia per unirsi ai Lakers ha suscitato reazioni contrastanti, ma il messaggio su Instagram ha dimostrato la sua determinazione a dare loro la migliore vita possibile. Il giocatore, che ha vinto diversi titoli con i Dallas Mavericks, ha dimostrato di voler dare loro la migliore vita possibile, anche se questo significa lasciare loro in Slovenia per unirsi ai Lakers.