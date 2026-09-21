Nuovo presidente per l’IBU, Russia e Bielorussia escluse dai Mondiali 2031

La federazione internazionale del biathlon (IBU) ha annunciato il nome del nuovo presidente, Tim Farcnik, che succederà a Olle Dahlin, in carica dal 2018 al 2026. L’elezione, avvenuta durante il congresso a Berchtesgaden, segna un cambiamento di rotta per l’organizzazione, ma non ha portato decisioni su eventuali riammissioni di atleti russi e bielorussi. I Mondiali 2031 si terranno a Östersund, in Svezia, dopo una battaglia tra diverse città candidate, tra cui Kontiolahti in Finlandia. La scelta di Östersund conferma la crescente importanza della Svezia nel panorama internazionale del biathlon, che aprirà un ciclo che culminerà con i Mondiali a Cinque cerchi dello Utah nel 2034.

Un nuovo presidente, ma non un cambio di rotta

Tim Farcnik, sloveno e quarantasette anni, è il primo presidente non scandinavo dell’IBU, un segno di diversificazione nella leadership. Tuttavia, i Paesi nordici mantengono una forte influenza politica, che si riflette nella governance dell’organismo. Nonostante il cambio di presidente, l’IBU ha scelto di non prendere decisioni sull’eventuale riammissione di atleti russi e bielorussi. L’argomento non è stato incluso nell’ordine del giorno del congresso, e si è optato per un rinvio sine die, lasciando al comitato esecutivo la possibilità di valutare eventuali condizioni per l’ingresso degli atleti. Questo approccio ha suscitato commenti su una mancanza di governance, ma la decisione rimane in linea con le politiche attuali.

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La Svezia si conferma leader nel biathlon internazionale. La scelta di Östersund per i Mondiali 2031 ha rafforzato il ruolo della Svezia nel biathlon, che ha già ospitato tre edizioni precedenti. I Mondiali 2027 saranno a Otepää, in Estonia, mentre quelli del 2028 si terranno a Hochfilzen, in Austria, e quelli del 2029 a Holmenkollen, in Norvegia. I Giochi olimpici invernali 2030 avranno luogo in Francia, a Le Gran Bornand, e la Svezia apre un ciclo che porterà ai Mondiali a Cinque cerchi dello Utah nel 2034.

Il futuro dei Mondiali e la politica sportiva

Fra due anni saranno assegnate le edizioni dei Mondiali 2032 e 2033, con Ruhpolding già in fase di candidatura. La decisione di non prendere posizione sull’ingresso di atleti russi e bielorussi ha suscitato dibattiti, ma l’IBU ha preferito mantenere l’embargo, lasciando la decisione al comitato esecutivo. Nonostante il nuovo presidente, la politica rimane invariata, e si vedrà se il cambiamento di leadership porterà a un diverso approccio nei prossimi anni.

La governance dell’IBU non ha cambiato rotta. L’IBU ha scelto di non discutere l’eventuale riammissione di atleti russi e bielorussi, preferendo un rinvio sine die. Questo approccio ha suscitato commenti su una mancanza di governance, ma la decisione rimane in linea con le politiche attuali. La Svezia, con la sua scelta per i Mondiali 2031, conferma il suo ruolo chiave nel biathlon internazionale, mentre il futuro dei Mondiali si allontana sempre di più dal continente europeo.