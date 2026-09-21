Dana White smentisce accuse su guantille di Gaethje

Ilia Topuria, nuovo campione del peso leggero della UFC, ha sollevato sospetti su possibili trucchi durante il suo match contro Justin Gaethje, ma il presidente della UFC, Dana White, ha smentito categoricamente ogni accusa. La controversia, iniziata con un tweet del campione, ha coinvolto anche la Commissione Atletica e i controlli durante la preparazione delle gare. La situazione, che ha suscitato dibattito nel mondo delle MMA, è ora al centro di una decisione da parte della UFC.

Accuse di trucchi e controlli esterni

Dopo la sua sconfitta contro Gaethje il 14 luglio, Topuria ha espresso dubbi sulle guantille utilizzate durante il match, sostenendo che potessero contenere elementi per aumentare la potenza dei colpi. Queste dichiarazioni hanno suscitato reazioni e teorie di complotto, con alcuni sostenitori che hanno ipotizzato che Gaethje avesse utilizzato tecniche non regolamentari. Tuttavia, Dana White ha chiarito che non è accaduto nulla con le guantille di Gaethje, e che i controlli effettuati hanno confermato la regolarità delle attrezzature. La Commissione Atletica ha verificato l’uso delle guantille e delle vendas, e ha confermato che non è stato trovato nulla di anomalo. Durante la preparazione delle gare, sono stati presenti degli inspectores che hanno verificato l’uso delle attrezzature, rafforzando la posizione della UFC.

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La reazione di Dana White e la Commissione Atletica

Dana White, insieme al presidente della Commissione Atletica di California, ha smentito le accuse di Topuria, sottolineando che i controlli sono stati completi e che non è stato trovato nulla di anomalo. Inoltre, durante la preparazione delle gare, sono stati presenti degli inspectores che hanno verificato l’uso delle vendas e delle guantille. Questo ha rafforzato la posizione della UFC, che ha rifiutato ogni forma di trucco o irregolarità.

La situazione ha suscitato reazioni anche da parte di Justin Gaethje, che ha risposto alle accuse di Topuria, sostenendo che non fosse la scusa per evitare una revancha. Tuttavia, dopo un periodo di silenzio, Gaethje ha espresso apertura a un rematch, pur rimanendo convinto che Topuria non meritasse una seconda possibilità. La decisione finale è rimasta in mano alla UFC, che dovrà valutare se permettere la revancha o richiedere un altro match per stabilire la validità del titolo. La situazione ha messo in luce le sfide del mondo delle MMA, dove le accuse e le sconfitte possono influenzare la carriera di un atleta, ma la trasparenza e la regolarità rimangono fondamentali per il successo.

La questione delle guantille di Gaethje rimane un tema dibattuto, ma la UFC ha chiarito che non è stato trovato nulla di anomalo. Il futuro di Topuria, però, dipende da una decisione che potrebbe portare a un rematch o a un altro match per stabilire la sua posizione nel ranking. La situazione ha messo in luce le sfide del mondo delle MMA, dove le accuse e le sconfitte possono influenzare la carriera di un atleta, ma la trasparenza e la regolarità rimangono fondamentali per il successo.