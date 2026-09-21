Nicolas Milesi conquista argento nella cronometro under 23 ai Mondiali

Nicolas Milesi, ventiduenne italiano, ha conquistato l’argento nella cronometro under 23 ai Mondiali di ciclismo, disputati a Montreal. La prova, che ha visto la partecipazione di atleti di alto livello, ha visto il ciclista azzurro fermarsi al secondo posto per pochissimo, ma con una prestazione che ha suscitato ammirazione e soddisfazione in casa. La vittoria è andata al neerlandese Ryan Gal, che ha vinto a sorpresa grazie a un cambio di ritmo impressionante nella seconda parte della gara. La gara è stata a tre per l’oro, con la partecipazione della baby stella spagnola Héctor Álvarez, diciannovenne e già pronto al passaggio da professionista.

Una prestazione che si avvicina al successo

La prova di Nicolas Milesi è stata descritta come strepitosa, con un tempo di 37.26,16, che lo ha visto distanziare di sette secondi dal successo. La media di velocità registrata durante la gara è stata di 50 km/h sui 31,3 chilometri del percorso. La medaglia d’argento rappresenta la seconda vittoria azzurra nella cronometro under 23 ai Mondiali, dopo quella di Filippo Ganna. Milesi, classe 2004, potrebbe condividere la squadra con Ganna a partire dal prossimo anno, essendo attualmente in squadra con la Netcompany INEOS Racing Academy.

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Un confronto con i migliori del mondo

Nella gara, Milesi ha dimostrato di essere in piena corsa per il successo, fino all’ultimo momento. La sua prestazione ha visto il confronto con atleti di alto livello, tra cui Héctor Álvarez, che si è arreso di 11 secondi. Inoltre, è stato presente anche un altro azzurro, Alessandro Cattani, che ha chiuso 21° a 2 minuti dalla vetta. La gara ha visto la partecipazione di atleti di diverse nazionalità, con un ambiente competitivo e intenso. La vittoria di Ryan Gal ha visto il ciclista neerlandese partire piano e poi trovare un ritmo impressionante, che lo ha portato al successo. La sua prestazione ha dimostrato come la strategia e la resistenza siano fondamentali in una gara di cronometro. La gara ha visto un confronto intenso tra i migliori del mondo, con un ambiente competitivo e una prestazione di alto livello da parte di tutti i partecipanti.

Nicolas Milesi, con la sua prestazione, ha dimostrato di essere un atleta in grado di competere a livello internazionale. La sua medaglia d’argento rappresenta un traguardo importante per la sua carriera e per la squadra azzurra. La sua partecipazione alla Netcompany INEOS Racing Academy potrebbe portare a un passaggio tra i professionisti, con la possibilità di condividere la squadra con Filippo Ganna. La sua prestazione ha suscitato ammirazione e soddisfazione, con un futuro promettente nel mondo del ciclismo.