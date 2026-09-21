Ferrari e il paradosso di Baku: 5 pole position, 0 vittorie e una storia di fallimenti ripetuti

Il Gran Premio d’Azerbaigian 2026 si appresta a svolgersi sabato 25 settembre, con un giorno d’anticipo rispetto alla data originale per evitare la concomitanza con una festività nazionale. La Formula 1, nel bel mezzo del “trittico urbano”, si sposta verso est, dopo aver concluso la prova di Madrid. La scena si sposta a Baku, un circuito che ha sempre rappresentato un banco di prova per la Ferrari, ma dove la Scuderia di Maranello ha accumulato un record inquietante: 5 pole position su 9 gare, ma 0 vittorie. Un paradosso che ha caratterizzato la sua presenza in questa pista per anni.

Un rapporto strano con Baku

La Ferrari ha un rapporto assurdo con il GP di Baku, dove ha conquistato 5 pole position su 9 gare disputate. Tuttavia, non ha mai vinto una gara. Questo dato, pur incredibile, è reale e risulta confermato dai precedenti storici. I migliori risultati delle Rosse a Baku sono tre secondi posti, firmati da Sebastian Vettel nel 2016, da Kimi Räikkönen nel 2018 e da Charles Leclerc nel 2024. Il resto del tempo, la squadra ha finito in posizioni più basse, con alcuni episodi che hanno suscitato polemiche e critiche.

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Le prestazioni di Charles Leclerc e Lewis Hamilton

Charles Leclerc, pilota della Ferrari, ha avuto un’esperienza particolare a Baku. Dopo aver conquistato la pole position nel 2021, 2022 e 2023, ha finito al secondo posto nel 2024. Tuttavia, nel 2022, è stato fermato da un problema alla power unit quando era in testa, un episodio che ha suscitato commenti critici. Lewis Hamilton, invece, ha partecipato a Baku in diverse occasioni, con risultati diversi. Nel 2018 ha vinto la gara, ma in altre occasioni ha finito al quinto posto o ha subito penalità per comportamenti contestati. La Ferrari, nonostante le pole position, non ha mai saputo sfruttare al meglio le sue opportunità a Baku. Questo è un dato che ha suscitato dibattiti tra gli appassionati e i tecnici. La squadra, pur avendo un’ottima capacità di qualificazione, non ha mai riuscito a convertire questi vantaggi in vittorie. Un fenomeno che ha reso il GP di Baku un luogo di fallimenti ripetuti per la Scuderia.

Un futuro incerto per la Ferrari

La stagione 2026 sembra segnare un ulteriore passo indietro per la Ferrari, che si trova sempre più distante dalla Mercedes nella classifica dei costruttori. La squadra, pur avendo un’ottima capacità di qualificazione, non riesce a mantenere la sua posizione in gara. Questo è un problema che si ripete da anni e che ha reso il GP di Baku un simbolo del declino della Scuderia. La Ferrari, pur avendo un’ottima squadra di piloti, non riesce a trovare la giusta combinazione per vincere.

Il GP di Baku rappresenta un’altra prova per la Ferrari, che dovrà affrontare una sfida difficile. La squadra, pur avendo un’ottima capacità di qualificazione, non riesce a sfruttare al meglio le sue opportunità. Questo è un dato che ha suscitato dibattiti tra gli appassionati e i tecnici. La Ferrari, nonostante le pole position, non ha mai saputo sfruttare al meglio le sue opportunità a Baku. Un fenomeno che ha reso il GP di Baku un luogo di fallimenti ripetuti per la Scuderia.