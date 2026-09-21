Vecini di Ceuta attaccano auto di deputata per confusione con organizzazione politica

Un gruppo di vecini di Ceuta ha danneggiato l’auto di una deputata del partito Ceuta Ya! durante una protesta, causando un episodio di tensione. L’episodio si è verificato domenica 20 settembre, quando i manifestanti si sono riuniti al porto per protestare contro la presenza dell’organizzazione pamplonesa Negu Gorriak/Derecho a Techo, che aveva annunciato di offrire aiuti umanitari, trasmissioni in diretta e resistenza ai migranti. La deputata Julia Ferreras, accompagnata da un avvocato e da un’esperta dei diritti umani, è stata riconosciuta dai manifestanti, ma è stata attaccata per essere stata confusa con membri dell’organizzazione. I manifestanti hanno lanciato uova e pietre, rompendo le vetrate dell’auto e insultando la deputata, accusandola di essere “radicale” e “proetarra”. La deputata ha riferito che ha temuto per la sua vita e che i manifestanti erano i suoi stessi vicini, in una città molto piccola.

Manifestazione e tensioni politiche

La protesta, che inizialmente era pacifica, si è trasformata in un momento di violenza quando è arrivato un veicolo in cui si trovava la deputata Julia Ferreras. I manifestanti, convinti che l’auto ospitasse membri dell’organizzazione Negu Gorriak, hanno reagito con aggressività, lanciando oggetti e insulti. La deputata ha spiegato che molti dei manifestanti erano i suoi vicini, e che nonostante la sua identità fosse riconosciuta, la violenza è continuata. La deputata ha espresso un forte senso di paura, dicendo di aver pensato che non sarebbero usciti da lì.

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La deputata ha espresso un forte senso di paura e di shock per l’aggressione subita.

Condena del governo e contesto politico

Il governo di Ceuta ha espresso “la più ferma condanna” per l’aggressione subita dalla deputata Julia Ferreras e ha espresso “solidarietà e sostegno” a lei e a tutti coloro che sono stati coinvolti. L’episodio si inserisce in un contesto di crescente tensione in città, con la presenza di organizzazioni politiche e sociali che suscitano reazioni forti da parte dei cittadini. La deputata ha sottolineato che la confusione tra lei e i membri dell’organizzazione ha portato a un momento di violenza inaspettato, che ha messo in luce le complessità delle relazioni politiche e sociali in Ceuta.

La situazione ha suscitato preoccupazioni anche a livello internazionale, con l’ambasciata spagnola in Marocco che ha avvertito di un possibile attacco massiccio a Ceuta o Melilla il 23 settembre. L’episodio ha rafforzato le tensioni tra le comunità locali e le organizzazioni esterne, mettendo in evidenza le sfide di gestire le dinamiche politiche in un contesto di diversità e conflitti.

La deputata ha espresso la sua determinazione a continuare a difendere i diritti dei cittadini, nonostante l’esperienza traumatica vissuta. L’episodio ha suscitato dibattiti su come gestire le tensioni in un contesto di diversità e conflitti, con il rischio di ulteriori episodi di violenza.

Manifestazione a Ceuta contro l’organizzazione Negu Gorriak

Confusione tra la deputata e i membri dell’organizzazione

Violenza e aggressione durante la protesta

Condena del governo e preoccupazioni internazionali

La deputata ha sottolineato la fragilità delle relazioni tra i cittadini e le organizzazioni esterne.