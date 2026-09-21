Rosalía conclude il LUX Tour e ammette di non aver creduto di arrivare fino in fondo

Rosalía ha concluso il LUX Tour il 16 settembre a Miami, dopo un viaggio che l’ha portata attraverso 17 Paesi e circa 60 concerti. La cantante catalana ha espresso emozioni contrastanti nel suo ultimo post su Instagram, ammettendo di non aver mai pensato di arrivare fino in fondo. “Non ero sicura che questo tour arrivasse a realizzarsi in questo modo”, ha scritto, rivelando l’intensità del percorso che ha segnato la sua carriera.

Un tour che ha spinto i limiti

Il LUX Tour, basato sul suo quarto album di studio, si è distinto per una puesta en escena complessa, con elementi di balletto, opera e teatro. L’evento ha visto la partecipazione di artisti come Karol G, Chappell Roan e Aitana, attraverso il “confesionario”, un momento in cui i performer si condividono con il pubblico. Rosalía ha riconosciuto l’enorme sforzo fisico e emotivo richiesto per portare a termine un tour di questa portata.

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Il tour ha spinto i limiti della sua capacità e della sua resistenza.

La cantante ha riconosciuto che il tour l’ha portata al limite delle sue forze in diversi momenti. “Ha stato un reto che mi ha portata al limite di miei forze”, ha dichiarato, sottolineando l’impegno costante che ha richiesto la realizzazione di un progetto di questa grandezza. La conclusione del tour ha suscitato sentimenti di tristezza e gratitudine, come ha espresso in un lungo messaggio su Instagram.

Un viaggio connesso a persone e luoghi

Rosalía ha espresso il suo affetto per le persone, i luoghi e le canzoni che hanno fatto parte del LUX Tour. “Ero un poco triste per il fatto che il tour fosse finito, ma molto felice e grata per averlo potuto fare”, ha scritto. La gira ha iniziato a marzo a Lyon e ha attraversato Europa, Nord America, America Latina e il Caribe, portando la sua musica a un pubblico vasto e diversificato. La cantante ha anche ringraziato chi ha partecipato ai concerti e chi ha contribuito al successo del tour. “Gracias eternas a todos aquellos que habéis estado en el LUX Tour, que habéis venido a compartir y que habéis formado parte de esto”, ha scritto, riconoscendo l’importanza del supporto del pubblico e dei collaboratori. Con il tour concluso, Rosalía si prepara a un nuovo capitolo della sua carriera, ma il ricordo del LUX Tour rimarrà un momento significativo nella sua storia artistica. Il tour ha dimostrato non solo la sua capacità di coinvolgere il pubblico, ma anche la sua determinazione a superare sfide e raggiungere obiettivi ambiziosi.