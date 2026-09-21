Jacob Bridgeman vince il Biltmore Championship, il suo secondo successo stagionale

Il golfista statunitense Jacob Bridgeman ha vinto il Biltmore Championship, il suo secondo titolo in stagione dopo la vittoria al Genesis Invitational iniziale anno. La competizione, disputata sui fairway del The Cliffs at Walnut Cove in North Carolina, ha visto il 26enne della South Carolina chiudere con un totale di -26, due colpi sopra l’inseguitore Ben James. La vittoria di Bridgeman rappresenta il primo trofeo vinto in assoluto su un tour maggiore nella sua carriera.

Un successo che conferma la sua posizione in classifica

Il torneo, che ha messo a disposizione un montepremi di 5 milioni di dollari, ha visto la partecipazione di alcuni dei migliori giocatori del PGA Tour. Tra i migliori piazzamenti, Ricky Castillo e Neal Shipley si sono classificati in terza posizione, entrambi a -23, mentre J.T. Poston e Jackson Koivun hanno concluso a -21. Tra i non americani, il cinese Zecheng Dou e l’irlandese Seamus Power si sono piazzati in T7, appaiati al giocatore statunitense Johnny Keefer.

Pubblicità

Altri giocatori hanno strappato una top 10, tra cui Marco Penge e Haotong Li, che hanno concluso a -19. Il risultato di Bridgeman conferma la sua posizione tra i migliori del PGA Tour e lo colloca in una posizione di vantaggio per la stagione 2026. La vittoria al Biltmore Championship è un ulteriore passo avanti nella carriera del golfista, che ha dimostrato di essere in grado di competere e vincere su terreni di alto livello.

Un banco di prova per la Presidents Cup

Il Biltmore Championship ha rappresentato un banco di prova per la prossima Presidents Cup, che si terrà a Chicago, nell’Illinois, e vedrà contrapposte una squadra statunitense a una internazionale composta da tutti i paesi tranne l’Europa. Il torneo ha offerto un’anteprima di quanto potrebbe accadere durante il torneo di team, con un mix di giocatori di alto livello e una competizione intensa. La vittoria di Bridgeman ha suscitato interesse tra i fan e i commentatori del golf, che hanno apprezzato la sua capacità di mantenere un livello costante durante la competizione. La sua vittoria rappresenta un’altra prova del suo talento e della sua determinazione, che lo hanno portato a conquistare due titoli in stagione. Il Biltmore Championship è stato un evento importante per il PGA Tour, che ha visto la partecipazione di giocatori di alto livello e la competizione tra squadre internazionali.

La vittoria di Bridgeman conferma la sua forza e la sua capacità di competere a livello internazionale.