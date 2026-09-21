Presley Gerber, figlio di Cindy Crawford, muore a 27 anni

Presley Gerber, figlio della modella e attrice Cindy Crawford, è morto a 27 anni in un centro di recupero, come rivelato da TMZ. L’annuncio è arrivato dopo che la famiglia ha chiesto privacy durante un momento difficile. Secondo le informazioni fornite, Presley è deceduto il giorno prima, domenica, e al momento non è stata ancora effettuata l’autopsia. La notizia ha suscitato un grande interesse sul web, con molti utenti che hanno espresso dolore e vicinanza alla famiglia.

Un percorso di modellino e di lotta contro le dipendenze

Presley Gerber ha iniziato la sua carriera come modello a soli 16 anni, debuttando in passerelle internazionali e collaborando con brand prestigiosi come Calvin Klein, Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Omega e Tommy Hilfiger. Pur essendo noto per la sua bellezza e la sua carriera, Presley ha affrontato problemi di salute mentale e dipendenze. Nel 2019, ha riconosciuto di soffrire di depressione, attacchi di panico e dipendenza dall’alcol, e fu arrestato per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (DUI). La sua vita è stata segnata da lutti e da una lotta continua. Dopo l’arresto, Presley è stato condannato a tre anni di libertà condizionata e ha dovuto completare un programma legato alle infrazioni per DUI. La sua vita, però, non ha seguito un percorso lineare. Presley ha continuato a lottare con le sue dipendenze e con la sua salute mentale, finché non ha deciso di entrare in un centro di recupero.

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Un tragico epilogo in un centro di recupero

Presley Gerber ha perso la vita in un centro di recupero, dove aveva cercato di riprendersi da problemi di salute e dipendenze. Secondo la notizia di TMZ, il decesso è avvenuto il giorno prima, domenica, e al momento non è stata ancora effettuata l’autopsia. La famiglia, composta da Cindy Crawford, suo marito Rande Gerber e la sua sorella Kaia Gerber, ha espresso dolore e chiesto privacy durante questo momento. Kaia, anch’essa modella e figlia di Cindy, ha seguito la stessa carriera e ha raggiunto un successo internazionale.

La sua morte rappresenta un momento drammatico per la famiglia. Presley, invece, ha lasciato un’eredità non solo come modello, ma anche come testimonianza di una lotta personale e di una vita non sempre facile. La sua storia, purtroppo, è un esempio di come le dipendenze e i problemi di salute mentale possano influire profondamente sulla vita di una persona, anche se si ha un’immagine pubblica di successo e bellezza.

Presley Gerber ha iniziato la carriera a 16 anni

Ha collaborato con brand prestigiosi

Ha affrontato problemi di salute mentale e dipendenze

È stato arrestato per DUI nel 2019

La morte di Presley Gerber ha suscitato emozioni forti e riflessioni su come la salute mentale e le dipendenze possano influire sulla vita di una persona, anche se si ha un’immagine pubblica di successo. La famiglia ha chiesto privacy, ma la sua storia rimane un ricordo per molti.