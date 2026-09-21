Chi affronterà l’Italia in Coppa Davis? Le quattro opzioni per i quarti

L’Italia si prepara al sorteggio della Coppa Davis 2026, che si terrà domani a Bologna. La squadra, guidata da Filippo Volandri, ha il privilegio di essere testa di serie e affronterà nei quarti una tra Gran Bretagna, Austria, Corea del Sud e Canada. La Spagna, pur essendo una delle favorite, non sarà tra le opzioni per l’Italia, grazie a una regola stabilita dall’ITF. L’obiettivo degli azzurri è il quarto successo consecutivo nella massima competizione tennistica a squadre, dopo i trionfi del 2023, 2024 e 2025.

Le fasce del sorteggio e le quattro opzioni per i quarti

Le squadre sono state suddivise in due fasce: la prima, composta da Italia, Spagna, Germania e Cechia, e la seconda, con Gran Bretagna, Austria, Corea del Sud e Canada. Questo sistema garantisce che le teste di serie non si affrontino nei quarti di finale. L’Italia, in virtù del primo posto nel ranking ITF, non dovrà vedersela con Spagna, Germania o Cechia, ma con una delle quattro formazioni della seconda fascia. La decisione è stata resa nota poco prima del sorteggio, che si terrà domani alle ore 12.

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La Spagna evitata, ma la sfida resta

La Spagna, pur essendo una delle favorite, non sarà tra le opzioni per l’Italia nei quarti di finale. Questo è dovuto a una regola stabilita dall’ITF, che impedisce alle squadre teste di serie di affrontarsi tra loro. La squadra spagnola, guidata da David Ferrer, potrebbe contare su giocatori di alto livello come Carlos Alcaraz e Rafael Jódar, tutti desiderosi di riportare l’Insalatiera in Spagna. L’Italia, invece, dovrà concentrarsi su una delle quattro squadre della seconda fascia, con un’opportunità per proseguire il cammino verso la finale. Il sorteggio, che si terrà a Bologna, determinerà l’avversario dell’Italia nei quarti di finale, in programma dal 24 al 29 novembre 2026. La squadra azzurra, dopo i successi del 2023, 2024 e 2025, cerca il quarto successo consecutivo nella Coppa Davis. L’attenzione è rivolta anche a Jannik Sinner, che potrebbe essere tra i convocati e che, se presente, potrebbe creare un affascinante incrocio in finale con Alcaraz, il numero uno del tennis spagnolo.

La squadra azzurra dovrà vedersela con una tra Gran Bretagna, Austria, Corea del Sud e Canada. L’Italia, con il suo record di successi, cerca il quarto successo consecutivo nella Coppa Davis, un traguardo che potrebbe portarla a vincere un altro titolo nella massima competizione tennistica a squadre. Il sorteggio, che si terrà domani, è l’ultimo passo prima della fase finale. L’Italia, con il suo record di successi, cerca il quarto successo consecutivo nella Coppa Davis, un traguardo che potrebbe portarla a vincere un altro titolo nella massima competizione tennistica a squadre.

Italia e Spagna sono favorite, ma non si affronteranno nei quarti

Le squadre sono divise in due fasce per evitare incroci tra teste di serie

La squadra azzurra dovrà vedersela con una tra Gran Bretagna, Austria, Corea del Sud e Canada

L’Italia, con il suo record di successi, cerca il quarto successo consecutivo nella Coppa Davis, un traguardo che potrebbe portarla a vincere un altro titolo nella massima competizione tennistica a squadre.