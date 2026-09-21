Una panaderia di New York vende pane di centeno a 52 euro: “La gente dovrebbe vedere quanto costa un appartamento qui”

Una panaderia di New York ha suscitato dibattito per il prezzo di 52 euro per una barra di pane di centeno. L’azienda, gestita da una famiglia austriaca con oltre 40 filiali nel suo Paese, ha spiegato che il costo è giustificato da una ricetta tradizionale e da un processo di produzione artigianale. La frase “La gente dovrebbe vedere quanto costa un appartamento qui” è diventata virale, mettendo in luce il costo di vita in una delle città più care al mondo.

Un’arte della panificazione tradizionale

La panaderia, chiamata “Rye”, si trova in una strada di New York e si dedica esclusivamente alla produzione di una hogaza di centeno organico, pesante circa 1,5 kg. Il pane è realizzato con una madre di farina naturale e senza lievito, seguendo una ricetta antica appresa da un agricoltore alpino. Il padre di Marin Auer, il fondatore dell’azienda, ha portato questa tecnica da Graz in Austria, dove è diventata una tradizione familiare. Il processo di produzione è lento e attento: ogni giorno, il pane viene cotto in un forno originale importato da Germania. Questi dettagli, insieme alla qualità dei prodotti, sono considerati un valore aggiunto, ma non hanno convinto tutti i clienti.

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Il prezzo di 52 euro per una barra di pane non è un caso isolato.

Reazioni e critiche

Le reazioni dei clienti e dei panettai locali non si sono fatte attendere. Molti hanno definito il prezzo “scandaloso” e “desorbitato”, considerando il pane un lusso accessibile solo a pochi. Un panettajo neoyorkino ha commentato che il costo è “completamente lontano dalla realtà”. Nonostante il prezzo elevato, il pane è disponibile in una sola versione, e la sua produzione è limitata. Il costo, però, non è il solo fattore che ha suscitato dibattito. L’azienda ha spiegato che i materiali utilizzati devono essere importati, aumentando i costi di produzione. Inoltre, il prezzo è confrontabile con il costo di un appartamento in una zona di New York.

Il lusso si è spostato anche nei dettagli quotidiani.

La città è una delle più costose al mondo, e questa panaderia ne rappresenta un esempio. Il prezzo del pane, che supera i 50 euro, ha suscitato commenti su come il lusso possa raggiungere livelli inaspettati. La frase “La gente dovrebbe vedere quanto costa un appartamento qui” è diventata un simbolo del costo di vita in una metropoli dove anche un prodotto alimentare può costare come un immobile. Nonostante le critiche, l’azienda continua a mantenere il suo approccio artigianale e tradizionale, cercando di condividere con i consumatori una cultura del pane che va oltre il semplice prodotto alimentare.