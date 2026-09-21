MotoGP, i promossi e i bocciati del GP Austria 2026. Martin non muore mai, Ducati in crisi

Il Gran Premio d’Austria 2026 ha concluso il fine settima del Red Bull Ring con un mix di conferme e sorprese, segnando un passo avanti per alcuni piloti e un momento di difficoltà per altri. Tra i protagonisti, Jorge Martin (Aprilia) ha confermato la sua tenacia, nonostante un distacco di 30 lunghezze dal leader della classifica, Marc Marquez. La sua capacità di rimanere in corsa, nonostante le sfide, ha rafforzato la sua posizione come uno dei principali contendenti per il titolo. Al tempo stesso, la Ducati ha visto un momento di crisi, con le sue squadre in difficoltà su una pista che, in passato, era stata un loro feudo. Il weekend ha visto la conferma di un trend in atto: la Ducati, pur non essendo in posizione di rilievo, ha comunque mantenuto un livello di prestazione accettabile, se non eccellente.

Acosta, il trionfo del talento

Pedro Acosta (Ktm) ha finalmente realizzato la sua prima vittoria in MotoGP, un traguardo tanto atteso quanto difficile da raggiungere. Dopo quattordici podi senza vincere, il ventiduenne iberico ha sfatato il tabù e si è tolto la scimmia dalle spalle, come si dice in spagnolo. Il successo a Spielberg ha segnato un momento di riconciliazione con la sua casa, l’azienda che lo ha cresciuto. La sua vittoria ha anche dato un nuovo inizio a una stagione che, fino a quel momento, aveva visto il talento di Acosta rimanere in sospeso.

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Rotto il ghiaccio, può vivere serenamente il resto della stagione.

Il risultato ha anche reso più sereno il resto della stagione, con il pilota che può ora concentrarsi su obiettivi più ambiziosi. La sua vittoria ha anche dato un nuovo inizio a una stagione che, fino a quel momento, aveva visto il talento di Acosta rimanere in sospeso. Il successo ha anche reso più sereno il resto della stagione, con il pilota che può ora concentrarsi su obiettivi più ambiziosi.

Bezzecchi, un fine settimana solido

Marco Bezzecchi (Aprilia) ha concluso il GP Austria con un fine settimana solido, confermando la sua posizione tra i migliori della classifica. Pur essendo distante 42 punti dal compagno di box, il pilota ha comunque rosicchiato tre punticini a Marc Marquez, mantenendosi in corsa per il titolo. La sua performance ha segnato una valida ripresa dopo il capitombolo di Misano, un evento che aveva messo in discussione la sua posizione nella classifica.

Una valida ripresa dopo il capitombolo di Misano.

Bezzecchi, pur non essendo ancora in grado di competere per il titolo, ha dimostrato di essere un pilota in grado di rimanere in gioco fino all’ultimo momento. La sua capacità di rimanere in corsa, nonostante le sfide, ha rafforzato la sua posizione come uno dei principali contendenti per il titolo. Il weekend ha visto la conferma di un trend in atto: la Ducati, pur non essendo in posizione di rilievo, ha comunque mantenuto un livello di prestazione accettabile, se non eccellente.

La stagione 2026 si sta rivelando un mix di conferme e sfide, con alcuni piloti che si stanno affermando come protagonisti e altri che devono trovare la strada per emergere. Il GP Austria ha messo in luce le potenzialità di Acosta, la tenacia di Martin e la capacità di rimanere in corsa di Bezzecchi. Al tempo stesso, la Ducati ha visto un momento di difficoltà, ma non è ancora in posizione di crisi totale. Il prossimo appello, che si terrà a Motegi, sarà un’altra occasione per valutare le dinamiche in atto e decidere il destino della stagione.