Real Madrid torna a casa con un bottone dietro la schiena, ma la pressione cresce

Real Madrid torna a casa con un bottone dietro la schiena dopo la sconfitta contro l’Atlético, che lo ha lasciato a sei punti dal Barça. La squadra, guidata da José Mourinho, ha visto crescere la pressione dopo un inizio di stagione non all’altezza delle aspettative. La sconfitta, che ha lasciato un’impressione negativa, ha messo in evidenza le difficoltà del team, che ora deve reagire in fretta per non perdere terreno nella Liga.

Un calendario estremamente impegnativo

Il Real Madrid, dopo la sconfitta contro l’Atlético, si trova a dover affrontare un calendario estremamente impegnativo. Il primo esame sarà il Villarreal, il 10 ottobre, a Madrid. A seguire, il club dovrà viaggiare in Italia per affrontare la Roma in Champions, prima di ricevere il Sevilla il 18 ottobre. Il periodo sarà ulteriormente complicato dal match contro il RB Leipzig il 21 ottobre, con il Clásico contro il Barça in programma il 25. Cinque partite in 16 giorni, con poco margine per gli errori.

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La pressione su Mourinho cresce

La sconfitta contro l’Atlético ha aumentato la pressione su José Mourinho, che aveva iniziato la stagione con un buon rendimento, ma ha subito due sconfitte in sette partite. Il tecnico ha espresso la sua frustrazione, dicendo: “Pensavo che mi sarei trovato in una Liga diversa, ma mi hanno spiegato che non è così”. La squadra, pur avendo raccolto 15 punti dai primi 21 possibili, si trova a dover reagire in fretta per non perdere terreno.

Il paron per i compromisi internazionali permetterà al club di fermarsi, analizzare i problemi e non allenare con il gruppo. Tuttavia, non ci sarà tempo per esperimenti: ottobre sarà un mese cruciale per il Real Madrid, che dovrà dimostrare di essere in grado di reagire e di mantenere la sua posizione nella Liga. Il calendario, che si conclude con il Clásico, ha già messo in evidenza la sfida che attende il Real Madrid. La distanza di sei punti con il Barça, pur non essendo insormontabile, ha reso il match contro i catalani una data cruciale. Il club dovrà dimostrare di essere in grado di reagire e di mantenere la sua posizione nella Liga, con un calendario estremamente impegnativo che lo metterà a dura prova.

Con il Real Madrid che si prepara a un mese di ottobre estremamente impegnativo, la squadra dovrà dimostrare di essere in grado di reagire e di mantenere la sua posizione nella Liga. La sconfitta contro l’Atlético ha messo in evidenza le difficoltà del team, ma il calendario non concede molto margine per gli errori. Il Real Madrid dovrà dimostrare di essere in grado di reagire e di mantenere la sua posizione nella Liga, con un calendario estremamente impegnativo che lo metterà a dura prova.