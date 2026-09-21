Petter Northug annuncia di voler partecipare alle Olimpiadi 2030 con un Paese caraibico.

Petter Northug, uno dei più iconici fondisti del XXI secolo, ha rivelato di voler partecipare alle Olimpiadi 2030 con un Paese caraibico. L’annuncio, fatto durante un’intervista, ha suscitato interesse e curiosità nel mondo dello sci di fondo. Il quarantenne norvegese, noto per la sua carriera agonistica e la sua personalità fuori dal campo, ha espresso l’intenzione di vivere una seconda carriera in rappresentanza di una nazione esotica, senza però rivelare quale Paese sia coinvolto. L’obiettivo, come ha dichiarato, è di essere tra le prime tre norvegesi di sempre, un traguardo ambizioso che riflette la sua passione per lo sport e la sua determinazione.

Un progetto nato nel 2024

L’idea di partecipare a una nuova edizione dei Giochi Olimpici è nata nel 2024, quando Northug ha iniziato a valutare l’ipotesi di cambiare passaporto. Inizialmente, aveva pensato di gareggiare per il Liechtenstein, ma non si è mai concretizzato. Successivamente, si è valutata la strada del Messico, senza alcun seguito. Dopo l’annuncio ufficiale della federazione austriaca nel 2025, che ha rifiutato l’accesso a Northug per l’evento di Cinque cerchi, l’atleta ha iniziato a cercare alternative. Ora, con l’obiettivo di Olimpiadi 2030, sembra che il progetto sia più vicino alla realizzazione.

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Un’ipotesi misteriosa ma non casuale

Nel corso degli ultimi mesi, Northug ha espresso l’intenzione di ottenere un’altra cittadinanza, ma non ha rivelato il Paese in cui sta lavorando. Su alcuni media scandinavi, ha detto: “Ottenere un’altra cittadinanza non è facile, ma ci sto lavorando ogni giorno. Spero di risolvere la questione nel giro di sei mesi. Però, una cosa ve la posso anticipare: guardate ai Caraibi!” L’annuncio ha suscitato interesse, ma non ha dato alcuna certezza. Il mistero intorno al Paese scelto non ha reso l’ipotesi una semplice battuta, ma un progetto concreto.

Northug, pur non gareggiando più in Coppa del Mondo, si cimenta nelle competizioni nazionali e si mostra sempre più interessato a vivere una seconda carriera. L’atleta, noto per la sua personalità e la sua passione per lo sport, sembra intenzionato a proseguire la sua avventura in un contesto diverso, pur mantenendo il legame con il mondo dello sci di fondo. Il suo progetto, se si concretizzerà, potrebbe diventare un esempio di come un atleta possa reinventarsi in un’altra nazione, mantenendo la sua passione e la sua ambizione.

Il progetto di Northug potrebbe rappresentare un’altra pagina della sua carriera.

Il norvegese, pur non essendo più in attività agonistica, mostra di voler mantenere il legame con lo sci di fondo, anche se in una forma diversa. Il suo annuncio ha suscitato interesse e attenzione, ma restano da chiarire molti dettagli. Per ora, si può solo aspettare e seguire le mosse di un atleta che, con la sua passione e la sua determinazione, continua a sorprendere. Il progetto di Northug, se si concretizzerà, potrebbe diventare un caso unico nel mondo dello sport, in cui un atleta decide di reinventarsi in un contesto diverso, mantenendo la sua passione e la sua ambizione. L’ipotesi di partecipare alle Olimpiadi 2030 con un Paese caraibico rimane un’idea misteriosa, ma non casuale, e potrebbe aprire nuove possibilità per un atleta che ha sempre saputo distinguersi per la sua personalità e la sua determinazione.

Northug ha iniziato a valutare l’ipotesi di cambiare passaporto nel 2024.

Ha escluso il Liechtenstein e il Messico come opzioni.

Ha rivelato di guardare ai Caraibi come possibile Paese.

Il progetto di Northug, se si concretizzerà, potrebbe rappresentare un’altra pagina della sua carriera, in un contesto diverso ma sempre legato al mondo dello sport. Il norvegese, pur non essendo più in attività agonistica, mostra di voler mantenere il legame con lo sci di fondo, anche se in una forma diversa. Il suo annuncio ha suscitato interesse e attenzione, ma restano da chiarire molti dettagli. Per ora, si può solo aspettare e seguire le mosse di un atleta che, con la sua passione e la sua determinazione, continua a sorprendere.