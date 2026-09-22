Cina installa 27 specchi per accelerare la costruzione della diga più alta del mondo

La Cina ha installato 27 specchi, detti heliostati, per accelerare la costruzione della diga Shuangjiangkou, che aspira a diventare la più alta del mondo. Il progetto, situato nel corso alto del fiume Dadu a circa 2.200 metri di altitudine in provincia di Sichuan, ha già raggiunto una capacità di generazione di 1,5 gigavatios e dovrebbe operare a pieno rendimento entro la fine del 2026. La diga, alta 315 metri, supererà di dieci metri la diga Jinping-I, attualmente la più alta del mondo tra quelle completate.

tecnologia per superare le sfide climatiche

La costruzione della diga presenta sfide significative a causa delle basse temperature, che possono scendere fino a -20 gradi durante l’inverno, ostacolando la compattazione del materiale congelato utilizzato per il nucleo di argilla. Per risolvere questo problema, gli ingegneri hanno installato i 27 specchi, in grado di seguire il movimento del sole e concentrare la sua radiazione sul nucleo. Questo sistema permette di aumentare la temperatura del materiale di circa tre gradi e di prolungare la giornata di lavoro di circa tre ore nei giorni più adatti.

Pubblicità

progetti futuri e confronto internazionale

La diga Shuangjiangkou, con un volume di 2.900 milioni di metri cubi di acqua, è progettata per produrre 7.700 milioni di kilowattora all’anno grazie alle quattro turbine Francis da 500 megawatt. Tuttavia, il record potrebbe durare poco, poiché la diga di Rogun in Tadjikistan è progettata per raggiungere i 335 metri entro la decade 2030. La diga Shuangjiangkou, con un’altezza definitiva di 315 metri, rappresenta un importante passo avanti per la capacità energetica della Cina.

Il progetto richiede oltre 46 milioni di metri cubi di materiale e prevede la conclusione entro il 2027. Inoltre, l’embalse permetterà di immagazzinare acqua e regolamentarne la distribuzione in periodi di alta domanda o siccità, contribuendo anche a compensare le variazioni dell’energia solare e eolica. La diga rappresenta un esempio di ingegneria avanzata in un contesto climatico estremo. La diga Shuangjiangkou, con i suoi 27 specchi, dimostra l’innovazione tecnologica in campo energetico, combinando soluzioni ingegneristiche e climatiche per superare le sfide del territorio montano. La sua realizzazione potrebbe influenzare il panorama delle dighe mondiali. La diga Shuangjiangkou è un progetto di grande rilevanza per la Cina, non solo per la sua dimensione, ma anche per le tecnologie utilizzate per affrontare le condizioni climatiche estreme. La combinazione di ingegneria e innovazione rappresenta un passo significativo verso l’espansione delle risorse energetiche rinnovabili nel Paese. La diga, inoltre, potrebbe contribuire a migliorare la gestione delle risorse idriche e a garantire un approvvigionamento energetico più stabile.