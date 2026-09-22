Cuti Romero sostiene Messi per il Balón de Oro e commenta la sua carriera

Cuti Romero, difensore del Real Madrid, ha espresso il suo sostegno a Lionel Messi per il Balón de Oro, sottolineando la sua importanza nella carriera del giocatore e la sua umiltà. L’attaccante argentino, durante un’intervista su ESPN, ha dichiarato che il premio va a Messi, che rimarrà il miglior giocatore del mondo fino al suo ritiro. “El Balón de Oro è per Messi, obvio”, ha detto Cuti, aggiungendo che “non c’è altro come lui”. L’attaccante ha anche ricordato come Messi l’abbia aiutato a integrarsi nella squadra nazionale argentina e a migliorare la sua carriera.

Un simbolo di umiltà e leadership

Cuti ha sottolineato come la leadership e l’umiltà di Messi siano elementi chiave del suo successo. “Messi ha una umiltà che pochi hanno”, ha detto, aggiungendo che “è il più grande di tutti i tempi”. L’attaccante ha anche ricordato come abbia visto Messi soffrire e vincere, diventando un idolo fin da ragazzo. La sua carriera è un esempio di perseveranza e talento. “L’ho visto crescere e diventare il miglior giocatore del mondo”, ha commentato Cuti, che ha espresso la sua convinzione che Messi continuerà a dominare il calcio anche con l’età.

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La candidatura di Messi e il futuro del Balón de Oro

Cuti ha anche parlato del futuro del Balón de Oro, sottolineando che il premio andrà a Messi finché non si ritirerà. “Hanno detto che quando Messi deciderà di smettere di giocare, dovranno vedere a chi dare il premio”, ha detto, aggiungendo che “al giocatore che ha il maggior potere di marketing”. L’attaccante ha anche sottolineato come Messi abbia un impatto enorme sul mercato e sul calcio, non solo per le sue capacità tecniche ma anche per la sua capacità di influenzare il gioco.

La sua posizione è in linea con quella del tecnico del Real Madrid, Diego Simeone, che ha già espresso il suo sostegno a Messi per il Balón de Oro. “Messi, senza dubbio, è il miglior giocatore del mondo”, ha detto Simeone, aggiungendo che “dopo il Mondiale che ha vinto, con l’età che ha, non c’è dubbio”. Cuti ha riconosciuto che il calcio è in evoluzione, ma per ora Messi è il miglior giocatore.

Cuti ha espresso il suo appoggio a Messi non solo come giocatore ma anche come simbolo del calcio. Il suo sostegno arriva in un momento in cui Messi è considerato uno dei migliori del mondo, nonostante l’età. La sua carriera è un esempio di perseveranza e talento, e Cuti ha riconosciuto il suo valore non solo come atleta ma anche come leader e icona del calcio. Con la sua candidatura, Cuti ha espresso il suo appoggio a Messi, sottolineando la sua importanza nel calcio e la sua capacità di ispirare altri giocatori. La sua posizione riflette l’opinione di molti nel mondo del calcio, che vedono in Messi un simbolo di umiltà e successo.