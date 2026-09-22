Eurolega 2026-2027: dove vedere in tv e streaming, Olimpia Milano e Virtus Bologna in campo

Dove vedere in tv e streaming l’Eurolega 2026-2027, con Olimpia Milano e Virtus Bologna. Informazioni e guide complete.

L’Eurolega 2026-2027 riprende il suo cammino questa settimana, con Olimpia Milano e Virtus Bologna tra le squadre italiane in campo. La massima competizione continentale di club si avvia verso la sua fase decisiva, con un format simile a quello ormai consolidato. La stagione prevede 20 squadre, 38 giornate di girone unico di regular season, seguite da quarti di finale al meglio delle tre partite su cinque e una Final Four a fine anno. La lega, però, si trova di fronte a decisioni strategiche importanti, con la prospettiva della NBA Europe che potrebbe influenzare il futuro del basket europeo.

Informazioni e guide per seguire l’Eurolega 2026-2027

Per non perdere nessuna partita, i tifosi potranno seguire in diretta tutti gli incontri in tv sui canali di Sky Sport e in streaming su SkyGo e Now. Inoltre, OA Sport offrirà le Dirette Live testuali delle squadre italiane, permettendo di seguire in tempo reale le gare di Olimpia Milano e Virtus Bologna. Il calendario, pur essendo in fase di ultimazione, è già disponibile e può subire variazioni. Il nuovo numero di Azzurra è online, con interviste a Giovanni De Gennaro e Matilde Villa, il calendario di Los Angeles 2028 e un corposo pagellone.

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Le squadre italiane dovranno affrontare sfide diverse per raggiungere i quarti di finale. Per l’Armani di Peppe Poeta si tratta di un’annata volta a riprendersi i quarti di finale, mentre le V nere dovranno andare di rincorsa e cercare di sorprendere con un roster molto particolare. La squadra di Olimpia Milano, con la sua tradizione e la sua capacità di adattamento, potrebbe essere una delle favorite per raggiungere le fasi finali. La Virtus Bologna, invece, dovrà fare affidamento su una formazione diversa e su una strategia di gioco innovativa per competere con le altre squadre di alto livello.

Le opzioni per seguire in diretta

Per seguire in diretta le partite, i tifosi potranno utilizzare i canali di Sky Sport, che trasmetteranno tutte le gare delle squadre italiane e una selezione di incontri internazionali. In streaming, invece, sarà possibile guardare le partite su SkyGo e Now, con la possibilità di seguire anche le gare che non coinvolgono squadre italiane. OA Sport, inoltre, offrirà le Dirette Live testuali delle squadre italiane, garantendo un’esperienza di visione completa e immediata. La guida completa alla visione dell’Eurolega 2026-2027 è disponibile online, con informazioni dettagliate su dove e quando guardare le partite.

La prospettiva della NBA Europe potrebbe aprire nuove opportunità per i giocatori italiani. La lega, con il suo format consolidato e le sue prospettive future, rappresenta un’occasione per seguire il basket a livello continentale e per scoprire nuovi talenti e nuove strategie di gioco. Con l’Eurolega 2026-2027 in campo, il basket europeo si prepara a un’altra stagione intensa, con Olimpia Milano e Virtus Bologna come rappresentanti del nostro Paese.