Juventus-Benfica, Champions League calcio femminile 2027: inizia l’avventura continentale in diretta

La Juventus e il Benfica si affrontano in diretta nella Champions League calcio femminile 2027, in un match che segna l’inizio della fase di gruppo per le due squadre. Il match, in programma alle ore 21.00 all’Allianz Stadium, rappresenta un’occasione importante per le bianconere, che cercano di ripetere il successo del 2026, quando avevano vinto 2-1 contro la formazione portoghese grazie alla doppietta di Cecilia Salvai. Il Benfica, invece, torna a Torino dopo un’annata in cui ha mostrato una crescita costante, con un record di tredici risultati utili consecutivi, di cui dodici vittorie. La squadra portoghese, allenata da Baptista, si presenta con nuove dinamiche rispetto all’anno precedente, cercando di ripetere il successo ottenuto in casa contro la Juventus.

Una fase di gruppo impegnativa per la Juventus

La Juventus, allenata da Isaac Guerrero, ha superato il turno di qualificazione grazie a un successo in extremis contro il St. Polten, e ora dovrà affrontare una League Phase estremamente impegnativa. Dopo il Benfica, le bianconere dovranno affrontare squadre di alto livello come Hacken, Austria Vienna, OL Lione, Leuven e PSG. Con solo sei giornate a disposizione, il successo in casa potrebbe rivelarsi decisivo per la corsa alla fase a eliminazione diretta. La squadra, che ha vinto la Serie A Women la scorsa stagione, si appresta a un’altra sfida continentale, con l’obiettivo di consolidare la sua posizione nella classifica generale.

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La squadra svedese, che ha vinto il campionato nazionale con un record di tredici risultati utili consecutivi, si presenterà in forma ottimale. La Juventus, con la sua esperienza e la sua capacità di rimonta, potrebbe ripetere il successo del 2026. La partita, che si terrà alle ore 21.00, sarà un’occasione importante per entrambe le squadre, con la possibilità di fare un passo avanti nella corsa alla fase a eliminazione diretta.

Le probabili formazioni e le sfide in vista

Le probabili formazioni delle due squadre sono state rivelate: la Juventus schiererà un 3-4-3 con Rusek in porta, mentre il Benfica adotterà un 4-2-3-1. La formazione bianconera, con giocatrici come Cecilia Salvai e Cecilia Chiba, si presenterà al completo, mentre il Benfica, pur con nuove dinamiche, dovrà fare i conti con un’esperienza continentale già maturata. La partita, che si terrà all’Allianz Stadium, sarà seguita in diretta da OA Sport, che offrirà una cronaca testuale in tempo reale.

La Champions League calcio femminile 2027 prevede una classifica unica composta da 18 squadre. Le prime quattro accederanno direttamente ai quarti di finale, mentre le squadre classificate dal quinto al dodicesimo posto dovranno passare dagli spareggi. Le ultime sei saranno eliminate. La Juventus, con la sua posizione di vantaggio, si appresta a un’altra sfida continentale, con l’obiettivo di consolidare la sua posizione nella classifica generale.

La diretta del match sarà disponibile su OA Sport, che offrirà una cronaca testuale in tempo reale. La squadra svedese, che ha vinto il campionato nazionale con un record di tredici risultati utili consecutivi, si presenterà in forma ottimale, ma la Juventus, con la sua esperienza e la sua capacità di rimonta, potrebbe ripetere il successo del 2026. La partita, che si terrà alle ore 21.00, sarà un’occasione importante per entrambe le squadre, con l’obiettivo di fare un passo avanti nella corsa alla fase a eliminazione diretta.