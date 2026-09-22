Carlos Latre imita Mourinho in ‘El Hormiguero’ con frasi e gesti polemici

Carlos Latre ha dato vita a un momento memorabile durante l’imitazione di José Mourinho in ‘El Hormiguero’, un programma spagnolo di talk show. L’umorista ha riprodotto con precisione alcuni dei comportamenti e frasi più noti del tecnico del Real Madrid, suscitando reazioni forti e commenti polemici. Tra le frasi più memorabili, “Buenas noches, imbéciles…” e “Vamos a ver si le pongo un poquito de nivel”, che hanno suscitato reazioni immediate da parte del pubblico e dei partecipanti. L’imitazione, che ha incluso anche gesti come mettere il dito nell’occhio, ha rievocato episodi passati, come l’incidente con Tito Vilanova nel 2011.

Frasi e gesti che hanno suscitato reazioni

La frase “Buenas noches, imbéciles…” è diventata uno dei momenti più discussi dell’imitazione. L’umorista ha anche riprodotto la frase “Vamos a ver si le pongo un poquito de nivel”, che ha suscitato reazioni immediate. Inoltre, Latre ha incluso un gesto che ha ricordato l’incidente con Tito Vilanova, mettendo il dito nell’occhio di Jorge Salvador. Questi momenti hanno suscitato reazioni forti, con alcuni spettatori che hanno espresso disapprovazione.

Pubblicità

La frase “He visto tanatorios más divertidos que esta tertulia” ha suscitato dibattiti e commenti. L’umorista ha anche riprodotto la frase “La hormiga gorda es la favorita”, che ha suscitato reazioni immediate. Inoltre, Latre ha incluso un riferimento al derby tra Real Madrid e Atlético, con l’umorista che ha mostrato le foto delle entrature che, secondo lui, avrebbero giustificato l’espulsione di due giocatori.

Un’imitazione che ha suscitato polemiche

La versione di Carlos Latre di José Mourinho ha suscitato reazioni forti, soprattutto per le frasi e i gesti che hanno ricordato momenti controversi del tecnico. Tra i commenti più noti, “El día más feliz de mi vida fue un funeral” e “Voy a empezar con la maderoterapia, pego hostias como panes” hanno suscitato dibattiti e reazioni da parte del pubblico. L’umorista ha anche riprodotto la gestualità di Mourinho, come mettere il dito nell’occhio, un gesto che ha ricordato l’episodio con Tito Vilanova nel 2011.

La frase “La tertulia es nada divertida” ha suscitato commenti e dibattiti. L’imitazione ha anche incluso un riferimento al derby tra Real Madrid e Atlético, con l’umorista che ha mostrato le foto delle entrature che, secondo lui, avrebbero giustificato l’espulsione di due giocatori. Questi momenti hanno dimostrato come l’imitazione di Mourinho abbia suscitato reazioni forti, con alcuni spettatori che hanno espresso disapprovazione. La reazione del pubblico e dei partecipanti ha dimostrato come l’imitazione di Mourinho abbia suscitato reazioni forti, con alcuni spettatori che hanno espresso disapprovazione. L’umorista ha anche riprodotto la frase “El día más feliz de mi vida fue un funeral”, che ha suscitato commenti e dibattiti. Questi momenti hanno dimostrato come l’imitazione di Mourinho abbia suscitato reazioni forti, con alcuni spettatori che hanno espresso disapprovazione.