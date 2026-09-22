Icardi, patente sospesa in Argentina: “Riparate le strade invece di grattarvi le palle”

Mauro Icardi, attaccante argentino ex capitano dell’Inter, ha reagito con forza dopo la sospensione della sua patente in Argentina. L’evento, scaturito da un video pubblicato sui social, ha acceso una polemica tra il calciatore e il Ministero dei Trasporti, con Icardi che ha accusato i funzionari di usare la vicenda per alimentare il gossip. L’attaccante, che attualmente non ha contratto, ha espresso la sua frustrazione attraverso un messaggio diretto, in cui ha sostenuto di possedere una patente italiana valida fino al 2029 e ha criticato l’approccio dell’ente.

La scena in auto e la sospensione della patente

La vicenda ha origine da un video registrato da China Suarez, la compagna di Icardi, durante un viaggio in auto. Nella registrazione, l’attrice si trova sul sedile accanto al guidatore, mentre Icardi è al volante. Secondo le autorità, Suarez si sarebbe tolta la cintura di sicurezza e si sarebbe sporta dal finestrino con gran parte del corpo, mentre il calciatore continuava a guidare. La scena, condivisa sui social, ha attirato l’attenzione degli organismi competenti, che hanno avviato un accertamento. Gli esiti hanno rivelato che la patente argentina di Icardi era scaduta, portando alla decisione di sospendere la sua abilità alla guida.

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La sospensione della patente ha messo in discussione la validità del documento argentino, nonostante Icardi affermi di possedere una patente italiana regolarmente valida. Il calciatore ha contestato la ricostruzione fornita dalle autorità, sostenendo che la sua patente non fosse scaduta e che la situazione fosse stata manipolata per creare un caso mediatico. La sua reazione, pubblicata sui social, è stata diretta e senza filtri: “Riparate le strade invece di grattarvi le palle”. Le parole, che hanno suscitato dibattito, arrivano in un momento di tensione per la sua vita privata, dopo la separazione da Wanda Nara e le vicende legali che lo hanno visto protagonista.

La carriera senza squadra e le prospettive

Icardi, attualmente senza squadra dopo l’addio al Galatasaray, ha visto la sua situazione ulteriormente complicata da questa vicenda. Nelle ultime settimane, il suo nome è stato nuovamente accostato alla Serie A, con alcune indiscrezioni che avevano indicato la Lazio come possibile destinazione. Tuttavia, Gennaro Gattuso ha rifiutato l’ipotesi, spiegando che il club ha già preso altre decisioni. “Abbiamo fatto altre scelte prima. Nulla contro di lui, che è un campione. Ma non possiamo incartarci”, ha dichiarato il tecnico.

La sospensione della patente in Argentina implica che Icardi dovrà sottoporsi a una valutazione per verificare la sua idoneità alla guida. L’ente ha sottolineato che “la sicurezza stradale non ammette eccezioni”. La vicenda, che ha coinvolto anche la sua compagna, ha ulteriormente messo in luce le complessità della sua vita personale e professionale, con il calciatore che continua a essere al centro di attenzione, non solo per il calcio, ma anche per le sue scelte e reazioni. La situazione rimane in attesa di ulteriori sviluppi, con Icardi che cerca di rimettere in gioco la sua immagine e il suo futuro.