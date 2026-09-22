Diomande si esprime in un video: “140 milioni, questo hanno chiesto”

Yan Diomande, giocatore del Real Madrid, ha pubblicato un video su TikTok in cui canta una canzone remixata, facendo riferimento al trasferimento da RB Leipzig al club merengue. Nella performance, il calciatore ha cantato: “140 milioni, eso pidieron” e “siempre van a criticarnos… Nosotros solo seguimos subiendo”. L’uscita è avvenuta il 22 settembre 2026, in un contesto in cui il Real Madrid ha pagato 125 milioni di euro, più 15 milioni potenziali, per acquisire il talento di 19 anni. Il video, che ha suscitato interesse sui social, rappresenta un momento di espressione personale del giocatore, che sembra cercare di rispondere alle critiche esterne.

Un momento di espressione personale

Il video di Diomande, pubblicato su TikTok, è diventato un momento di espressione personale e di riconoscimento del suo valore. Il calciatore, che ha firmato con il Real Madrid per un prezzo record, ha utilizzato la canzone per sottolineare l’importanza del trasferimento e la sua determinazione a proseguire nel cammino. La frase “140 milioni, eso pidieron” fa riferimento al prezzo pagato per il giocatore, mentre “siempre van a criticarnos” indica la sua volontà di non cedere alle critiche esterne. Il video ha suscitato reazioni sui social, con tifosi che hanno apprezzato la sua sincerità.

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Un record di trasferimento

Il trasferimento di Diomande al Real Madrid ha rappresentato un record per il club, con un costo di 125 milioni di euro più 15 milioni potenziali. Il giocatore, nato a Parigi e cresciuto nel settore giovanile del RB Leipzig, è diventato il calciatore più caro della storia del club merengue. La sua performance in campo, unita al suo talento, ha reso il trasferimento un evento di grande rilevanza. Il video, pubblicato in un momento di grande attenzione, ha ulteriormente enfatizzato il valore del giocatore.

Il Real Madrid, con il suo piano di rafforzamento, ha investito pesantemente nel talento di Diomande, che ha dimostrato di essere un acquisto di alto livello. Il video, che ha suscitato interesse e commenti, rappresenta un momento di connessione tra il giocatore e i tifosi, che hanno apprezzato la sua sincerità e la sua determinazione. La frase “nosotros solo seguimos subiendo” indica la volontà del giocatore di continuare a crescere e a migliorare, nonostante le critiche esterne.

Il video di Diomande, pubblicato il 22 settembre 2026, ha rappresentato un momento di espressione personale e di riconoscimento del suo valore. Il calciatore, che ha firmato un contratto di alto livello, ha utilizzato la canzone per sottolineare l’importanza del trasferimento e la sua determinazione a proseguire nel cammino. La frase “140 milioni, eso pidieron” fa riferimento al prezzo pagato per il giocatore, mentre “siempre van a criticarnos” indica la sua volontà di non cedere alle critiche esterne. Il video ha suscitato reazioni sui social, con tifosi che hanno apprezzato la sua sincerità.