Rocío Domingo racconta l’origine del trend “oh, Ferran”

Rocío Domingo, la donna che ha creato il trend virale “oh, Ferran”, ha spiegato l’origine del video su TikTok, che ha conquistato milioni di visualizzazioni. Il trend, nato da un’idea spontanea, ha coinvolto il calciatore Ferran Torres, noto per la sua carriera nel Barcellona e nel Paris Saint-Germain. La donna ha riconosciuto la frase “oh, Ferran” come qualcosa che “le è uscito dal cuore”, e ha raccontato come l’idea è nata da un momento di ironia e divertimento. Il video, che ha suscitato reazioni sia da parte del calciatore che da parte del pubblico, è stato presentato in modo ufficiale durante un programma televisivo, dove Ferran Torres ha ammesso di essere stato “perseguito” da Rocío in passato, ma ha anche riconosciuto la sua qualità come giocatore.

Un momento di ironia che ha conquistato il web

Il video di Rocío Domingo, che ha iniziato a circolare su TikTok, è diventato un trend virale grazie alla sua semplicità e alla sua ironia. La frase “oh, Ferran” è diventata un modo per esprimere un’ironia legata al talento del calciatore, ma anche a una certa ironia su di lui. Rocío ha spiegato che l’idea è nata da un momento casuale, ma che ha trovato un enorme riscontro tra gli utenti. “Ha sido muy divertido la gente ha disfrutado con el audio”, ha detto, riconoscendo l’impatto del video. Il trend ha coinvolto anche il programma “El Hormiguero”, dove Ferran Torres ha incontrato la donna che ha creato il video, confermando l’interesse del pubblico per questa forma di comunicazione informale e spensierata.

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La reazione di Ferran Torres

Ferran Torres, il calciatore protagonista del trend, ha reagito con ironia e umiltà. “¿Qué tiene Ferran Torres que no tienen los demás?” ha chiesto Rocío, e lui ha risposto con un sorriso: “Le da vergüenza a él y le da vergüenza a mí… Es muy buen futbolista”. La risposta ha suscitato risate e approvazione, dimostrando come il trend non solo abbia creato un momento di divertimento, ma anche di connessione tra il calciatore e il pubblico.

Rocío Domingo ha riconosciuto che il video è stato un momento di divertimento, ma anche di condivisione. “Creo que va a ser recordado”, ha detto, riconoscendo l’importanza del momento. Il trend, nato da un’idea casuale, ha trovato un enorme riscontro e ha dimostrato come le piccole azioni possano diventare grandi fenomeni. Il video di Rocío, che ha iniziato a circolare su TikTok, è diventato un esempio di come l’ironia e la spontaneità possano creare un momento di connessione e di divertimento. Il trend “oh, Ferran” ha dimostrato come l’ironia possa creare connessioni uniche.

Il successo del trend “oh, Ferran” ha dimostrato come le persone possano condividere momenti di ironia e divertimento, creando un legame tra il pubblico e i personaggi familiari. Rocío Domingo, con la sua spontaneità, ha dato vita a un fenomeno che ha coinvolto il calciatore Ferran Torres e ha creato un momento di connessione tra il pubblico e il mondo del calcio. Il video, che ha iniziato a circolare su TikTok, è diventato un esempio di come le piccole azioni possano diventare grandi fenomeni, grazie alla condivisione e alla spontaneità.

Il video ha suscitato reazioni positive da parte del calciatore e del pubblico.