Dopo il derby del Metropolitano, in cui l’Atlético ha sconfitto il Real Madrid per 2-1, il club madridista ha espresso numerose proteste, soprattutto da parte di José Mourinho. LaLiga, attraverso il suo presidente Javier Tebas, ha risposto a queste critiche, sottolineando l’equità della competizione e il rispetto per tutti i club. L’evento si è svolto a settembre 2026, con le reazioni del presidente che hanno suscitato dibattito nel mondo del calcio.

LaLiga e l’equità del gioco

Javier Tebas, presidente dellaLiga, ha risposto a un articolo che rifletteva le preoccupazioni del Real Madrid riguardo alle decisioni arbitrali. In un post su ‘X’, ha sottolineato che “nessun club ha diritto a un arbitrajo a misura”. Ha anche sottolineato che tutti i club possono essere arbitrati da arbitri internazionali o non, senza distinzioni. La competizione non è proprietà di nessuno, ha aggiunto, mettendo in chiaro che laLiga non è legata a un solo club.

Pubblicità

Le proteste del Real Madrid e la reazione del presidente

Le proteste del Real Madrid, soprattutto da parte di Mourinho, hanno suscitato reazioni da parte di figure del calcio. Tebas ha criticato il messaggio del club, sostenendo che l’affermazione che “LaLiga non vale nulla” senza il Real Madrid mostri un disprezzo verso gli altri club, i loro tifosi e la loro storia. Le proteste sono una copertura per altre carenze, ha sottolineato, come evidenziato nei primi partiti della stagione. Il presidente ha anche sottolineato che “sostenere che gli arbitri sono contro il Real Madrid è vivere in un’altra galassia”. Ha aggiunto che è più facile parlare di una trama che spiegare le situazioni sul campo. “Ese relato sirve de coartada para tapar otras carencias”, ha scritto, con un invito a smettere di usare la copertura per nascondere problemi reali.

LaLiga ha anche sottolineato che la competizione è in corso e che non è ancora troppo tardi per valutarla. “Estamos en septiembre y ya dan la Liga por adulterada”, ha scritto Tebas, riferendosi al fatto che alcuni considerano la stagione finita prima del tempo. Ha anche sottolineato che laLiga non è legata a un solo club e che tutti i team devono rispettare le regole. La coartada de siempre ya no se la cree nadie con sentido común, ha concluso, mettendo in chiaro che le critiche non sono più credibili. Le reazioni del presidente dellaLiga hanno suscitato un dibattito su come gestire le proteste e le critiche, con un focus su come mantenere l’equità e la trasparenza nella competizione. LaLiga ha rafforzato la sua posizione di equità e ha chiesto a tutti i club di rispettare le regole e di non usare le proteste come copertura per altre carenze.