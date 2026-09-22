Team Relay Mondiali 2026: l’Italia punta su Ganna e Longo Borghini per l’oro

L’Italia si prepara al Team Relay dei Mondiali di ciclismo su strada 2026, con un team di alto livello che punta al successo. La squadra azzurra, composta da tre uomini e tre donne, partirà alle ore 16.15 da Montreal, con il terzetto maschile formato da Filippo Ganna, Mattia Cattaneo e Matteo Sobrero e il terzetto femminile formato da Elisa Longo Borghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel. L’obiettivo è conquistare l’oro, un traguardo mai raggiunto in questa prova a squadre. La competizione, che si svolgerà su un percorso di 20,3 km, vedrà la partecipazione di 16 nazionali, tra cui la temibile Svizzera, forte del suo terzetto femminile.

La sfida con la Svizzera

La Svizzera, con il suo terzetto femminile composto da Marlen Reusser, Jasmin Liechti e Noemi Rüegg, rappresenta la principale rivale per l’Italia. Gli elvetici si affideranno a Stéfan Küng, Stefan Bissegger e Mauro Schmid tra gli uomini. La squadra azzurra, pur non essendo mai riuscita a vincere in questa prova, ha conquistato due bronzi e un argento dal momento in cui questa prova è entrata nel calendario dei Mondiali. L’Italia, però, si presenta come uno dei “sestetti” favoriti, con una squadra molto forte e specializzata in prove contro il tempo.

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La squadra azzurra dovrà affrontare un percorso impegnativo, con una salita di 400 metri al 6,1%.

Il percorso del Team Relay partirà da Avenue du Parc e terminerà al Parc Jeanne-Mance, alternando tratti cittadini con curve e rilanci a sezioni più veloci con lunghi rettilinei. Il tracciato presenta una lieve salita di 400 metri al 6,1%, un elemento che potrebbe decidere la vittoria. L’Italia dovrà cercare di accumulare vantaggio nella prima parte di gara, per poi difendersi con il terzetto femminile. La squadra azzurra, con Ganna e Longo Borghini, si prepara a un’altra sfida importante, con l’obiettivo di portare a casa la medaglia d’oro.

Le altre squadre in gara

La gara, che si terrà a Montreal, vedrà la partecipazione di altre nazionali di alto livello, tra cui la Francia, la Germania e l’Australia, campioni in carica. La competizione sarà intensa e le squadre dovranno mettere in campo la massima concentrazione per vincere. L’Italia, con i suoi specialisti, ha tutte le carte in mano per raggiungere il traguardo più ambito.

La squadra azzurra ha una storica prestazione in questa prova, con due bronzi e un argento.

Il Team Relay dei Mondiali di ciclismo su strada di Montreal 2026 comincerà alle 14.30, con la DIRETTA LIVE testuale offerta da OA Sport. Gli spettatori potranno seguire in tempo reale la gara, con aggiornamenti costanti e cronaca dettagliata. L’Italia, con Ganna e Longo Borghini, punta a fare storia e a conquistare l’oro, un traguardo che potrebbe segnare un momento importante per il ciclismo italiano.