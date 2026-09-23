America’s Cup 2026: le formazioni ufficiali per le regate preliminari a Napoli

L’America’s Cup 2026 si avvicina alla sua seconda prova di regate preliminari, in programma a Napoli dal 25 al 27 settembre. Dopo il successo di Cagliari, il format si ripete con le prove di flotta degli AC40, che determineranno le due finaliste per il Match Race decisivo. L’evento, organizzato nel Golfo di Napoli, vede la partecipazione di squadre internazionali e italiane, con formazioni ufficiali svelate oggi.

Formazioni ufficiali per le regate preliminari

La squadra italiana Luna Rossa scende in acqua con due imbarcazioni, con un’inedita coppia di timonieri nel team Senior: Peter Burling e Marco Gradoni, supportati da Maria Giubilei e Gianluigi Ugolini come trimmer. La squadra Youth & Women, invece, vede al timone Margherita Porro e Massimiliano Antoniazzi, con Maria Vittoria Marchesini e Giovanni Santi come trimmer. Queste formazioni rappresentano una sintesi tra due generazioni, come sottolineato nel contesto.

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Partecipazione di squadre internazionali

Al fianco di Luna Rossa, si registrano la presenza di altre squadre di alto livello. Il Defender Emirates Team New Zealand schiera due barche: il team Senior con Nathan Outteridge e Seb Menzies al timone, supportati da Andy Maloney e Iain Jensen. I britannici di GB1, invece, contano su Dylan Fletcher e Ben Cornish al timone, con Bleddyn Mon e Andrea Tesei da trimmer. Tra le nuove entranti, Team Australia e American Racing si uniscono al calendario, con ruoli ancora da definire.

La squadra francese La Roche-Posay, con la notevole coppia di timonieri Quentin Delapierre e Diego Botin, si aggiunge al gruppo, insieme a Tudor Alinghi, che vede al timone Paul Goodison e Phil Robertson, con Pietro Sibello e Nico Rolaz come trimmer. Il Team Australia, invece, ha come timonieri Tom Slingsby e Luke Parkinson, con Jason Waterhouse e Tash Bryant tra i trimmer. L’America Racing, infine, vede al timone Lucas Calabrese e Harry Melges IV, con Hans Henken e Michael Menninger come trimmer.

Le regate preliminari di Napoli rappresentano un momento chiave per stabilire le due finaliste che si affronteranno nel Match Race, un evento di grande rilevanza per il futuro dell’America’s Cup. La partecipazione di squadre di alto livello e la combinazione di esperienza e nuove generazioni fanno di questa prova un’occasione importante per il settore della vela internazionale. Il nuovo numero di Azzurra, la rivista ufficiale del movimento, è online e presenta interviste a Giovanni De Gennaro e Matilde Villa, il calendario di Los Angeles 2028 e un corposo pagellone. L’evento si svolgerà nel Golfo di Napoli, con orari e informazioni dettagliate disponibili nel calendario dedicato. La partecipazione di squadre come Luna Rossa, Emirates Team New Zealand e GB1 conferma l’alto livello della competizione e la sua importanza nel panorama della vela mondiale.