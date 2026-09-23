Gerard Martín, in cerca di un prolungamento: contatti positivi ma iniziali

Gerard Martín, difensore del Barça, ha iniziato i colloqui per un prolungamento di contratto, ma i contatti sono ancora iniziali. Il giocatore, che conclude la sua relazione con il club nel 2028, ha mostrato una predisposizione totale per rimanere in rotonda. Le conversazioni con l’agente del calciatore sono state positive, ma si trovano ancora in una fase molto precoce. Il club catalano, che ha già iniziato a lavorare sulle estensioni di contratto dopo il mercato di agosto, ha espresso la volontà di mantenere il giocatore per almeno due anni in più, portando il contratto fino al 2030 o 2031.

Un giocatore in crescita e in cerca di un prolungamento

Gerard Martín, 24 anni, ha dimostrato una grande capacità di adattamento e di rendimento in campo. Nonostante sia stato posizionato come centrale sinistro, il tecnico lo ha utilizzato come centrale destro, rivelando una versatilità che ha contribuito al successo del gruppo. Nell’attuale stagione, ha giocato in sei partiti di LaLiga, tutte da titolare, e ha mostrato un’ottima collaborazione con Pau Cubarsí nella difesa. Il suo impegno e la sua mentalità positiva lo hanno reso un esempio per i compagni, come ha sottolineato il tecnico Flick.

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Un futuro in rosa, ma con tempi da rispettare

Il Barça, pur avendo già iniziato i colloqui per il prolungamento di contratto, ha prioritariamente concentrato i propri sforzi su altre operazioni, come quelle relative a Marc Bernal, Xavi Espart e Raphinha. Tuttavia, la volontà del club di mantenere Gerard Martín è chiara. Il giocatore, che ha rinnovato il contratto nel gennaio 2025, ha confermato la sua volontà di rimanere in rosa, anche se il processo di prolungamento non è ancora concluso. I contatti sono iniziali, ma la direzione sportiva ha già espresso l’intenzione di estendere il contratto per almeno due anni.

La situazione di Gerard Martín rappresenta un caso di attaccamento e dedizione al club. Il giocatore, originario del Cornellà, ha dimostrato una forte volontà di rimanere a Barcellona, nonostante le opportunità esterne. La sua carriera, finora, è stata caratterizzata da un impegno costante e da una capacità di adattamento, qualità che il club catalano valuta positivamente. Il futuro del difensore, però, dipenderà anche dalle priorità del club e dalle condizioni economiche che saranno negoziati nei prossimi mesi.

Il Barça ha espresso la volontà di prolungare il contratto di Gerard Martín fino al 2030 o 2031. Il giocatore, che ha rinnovato nel gennaio 2025, ha mostrato una forte predisposizione a rimanere in rosa. La sua versatilità e la sua mentalità positiva lo hanno reso un punto di riferimento per la difesa. Le conversazioni sono iniziali ma positive, con l’agente del calciatore. Il club catalano ha iniziato a lavorare sulle estensioni di contratto dopo il mercato di agosto, ma ha prioritariamente concentrato i propri sforzi su altre operazioni. La volontà di mantenere Gerard Martín è chiara, ma il processo non è ancora concluso.

Gerard Martín ha iniziato i colloqui per un prolungamento di contratto.

Le conversazioni sono iniziali ma positive.

Il club ha espresso la volontà di mantenerlo fino al 2030 o 2031.

Il giocatore ha dimostrato una forte volontà di rimanere a Barcellona.