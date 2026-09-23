Gian Luca Giardini: Longo Borghini parte alla pari con altre 2-3 favorite, confida in un bel Mondiale di Finn

Gian Luca Giardini, durante l’ultima puntata di Bike Today, ha commentato i risultati dei Mondiali di ciclismo 2026 in corso a Montreal. L’esperto ha sottolineato che Elisa Longo Borghini parte alla pari con altre 2-3 favorite, ma non ha ancora vinto un titolo iridato. Confida in un bel Mondiale per Lorenzo Finn, che ha scelto un percorso ben preciso. Giardini ha anche parlato di Filippo Ganna, che non ha potuto nulla su un tracciato filante, e di Nicolas Milesi, che ha centrato la quinta posizione.

Elisa Longo Borghini: una delle migliori del decennio

Giardini ha definito Elisa Longo Borghini una delle migliori cinque atlete degli ultimi 10 anni a livello mondiale. L’italiana ha centrato la quarta posizione, pur non essendo riuscita a vincere l’oro. Il commentatore ha espresso rammarico per il bronzo mancato di poco, ma ha sottolineato che si tratta di un risultato importante. A Elisa manca solo l’oro iridato. Parte favorita assieme ad altre 2-3, ma, a mio parere, nessuna le è superiore.

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Un percorso adatto a Longo Borghini

Giardini ha riconosciuto che il tracciato scelto per la gara in linea è adatto a Longo Borghini. Tuttavia, ha anche sottolineato che l’atleta non ha un gran numero di successi in carriera. Se la cava bene sul passo e su salite pedalabili, però non ha un gran numero di successi in carriera. L’esperto ha anche sottolineato che il livello dei rivali è stato altissimo, e che la quarta posizione è comunque un risultato eccellente. Lorenzo Finn ha scelto un percorso ben preciso, ma non è riuscito a vincere la cronometro. Giardini ha espresso fiducia nel futuro del giovane atleta, che ha già vinto la maglia azzurra. Non so se avrebbe vinto la cronometro. Lui è molto forte in quelle impegnative, mentre questa non era durissima. L’esperto ha anche sottolineato che Finn farà esperienza nella gara tra i professionisti e confida in un bel Mondiale.

Giardini ha inoltre parlato di Nicolas Milesi, che ha centrato la quinta posizione. L’atleta ha vinto davvero per un soffio, con sette secondi di vantaggio. Non ha vinto davvero per un soffio. Sette secondi sono davvero pochissimi. L’esperto ha espresso soddisfazione per il risultato di Milesi, che ha superato le aspettative. Infine, Giardini ha commentato il risultato di Filippo Ganna, che non ha potuto nulla su un tracciato filante. Su un tracciato filante come questo nemmeno Ganna ha potuto nulla, è davvero di un’altra categoria. L’esperto ha anche sottolineato che Ganna si è dovuto inchinare a un Remco Evenepoel dominante, che ha vinto la cronometro con quasi un minuto di vantaggio.