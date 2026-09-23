Carlos Bardem denuncia il modello urbanistico: “Le città sono per abitarle, non per fare affari”

Carlos Bardem, attore spagnolo noto per i suoi ruoli cinematografici, si è espresso con forza contro il modello urbanistico e la speculazione immobiliare durante un episodio di sfratto a Madrid. L’attore ha sostenuto la causa di Maricarmen, una donna di 87 anni che si oppone al tentativo di sfratto del suo appartamento nel quartiere Retiro. La situazione ha acceso un dibattito su come le città vengano gestite e utilizzate, con Bardem che ha sottolineato l’importanza di un approccio che privileggi i residenti rispetto agli interessi economici.

Un modello economico che privilegia pochi

Parlando durante una sua ultima visita al quotidiano ‘Público’, Bardem ha accusato il sistema attuale di essere basato su un modello politico-economico che beneficia un piccolo gruppo a scapito del benessere della maggioranza. “Le città sono per abitarle, non per che unos pocos hagan negocio”, ha detto con fermezza. L’attore ha sottolineato come la speculazione immobiliare e l’incremento dei prezzi siano conseguenze dirette di questa politica, che ha portato a una crescente instabilità per le famiglie che vivono in aree urbane.

Pubblicità

La responsabilità delle istituzioni

Bardem ha espresso una critica diretta verso le amministrazioni madrilegne, sostenendo che non si mostrano sufficientemente impegnate nella protezione del diritto alla casa. “Non aspetto nulla dalla Comunità di Madrid e dall’Amministrazione municipale, perché sono copartecipi e beneficiari di trasformare le nostre città in parchi di attrazione per speculatori e turisti”, ha affermato. L’attore ha anche sottolineato la mancanza di effettiva applicazione della legge sulla vivienda, che, a suo parere, non è sufficiente per risolvere i problemi reali. Ha inoltre richiesto al governo centrale di intervenire con urgenza, sottolineando che “il governo dovrebbe prendere in mano la situazione per proteggere efficacemente le famiglie colpite dagli sfratti e per contenere l’escalation dei prezzi”. L’attore ha espresso la sua preoccupazione per il fatto che la legislazione attuale non sia in grado di rispondere alle sfide che si presentano, soprattutto in contesti in cui le autorità locali non si mostrano disponibili a prendere decisioni concrete.

Il dibattito su Maricarmen ha messo in luce una questione più ampia: come gestire le città in modo che siano accessibili e sostenibili per tutti i cittadini. Bardem ha chiesto un cambiamento di rotta nella gestione degli spazi urbani, con un focus su chi li abita, non su chi li specula. “Dobbiamo recuperare le nostre città”, ha concluso, “non possono essere un parco di attrazioni per speculatori e turisti, ma luoghi dove si vive e si cresce”. L’attore ha quindi chiuso il suo intervento con un appello chiaro e diretto, che ha suscitato reazioni e riflessioni su un tema cruciale per la società contemporanea.