Volandri: La Coppa Davis dà consapevolezza ai giocatori

Volandri, capitano azzurro della Coppa Davis, ha espresso la sua convinzione sul ruolo formativo e motivazionale della competizione. Dopo quattro anni consecutivi di vittoria, il leader del team italiano ha sottolineato come la Coppa dà una consapevolezza unica ai giocatori, aiutandoli a crescere sia tecnicamente che mentalmente. L’evento si svolgerà a Bologna, dove l’atmosfera e la tradizione del torneo sono sempre un fattore positivo per la squadra. Tra le sfide future, il sorteggio ha messo in luce la possibilità di affrontare squadre di alto livello come la Spagna e la Germania, con giocatori di grande calibro come Alcaraz e Zverev.

La consapevolezza costruita in campo

Volandri ha ricordato come la Coppa Davis abbia avuto un ruolo chiave nella crescita di giocatori come Jannik Sinner e Flavio Cobolli. «Gli ha dato una bella consapevolezza, così come nell’ascesa di Sinner aveva un ruolo importante quel match di Davis vinto contro Novak Djokovic a Malaga, con tre match-point annullati», ha spiegato. L’esperienza in campo, soprattutto in situazioni di alta tensione, ha permesso a molti atleti di sviluppare una mentalità più forte e una capacità di reazione superiore. Questo aspetto, secondo Volandri, è cruciale per mantenere il livello di prestazione elevato nel tempo.

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Le sfide future e la scelta del capitano

Il sorteggio ha visto l’Italia affrontare la Corea nei quarti, un risultato che ha lasciato un sorriso al capitano. Tuttavia, Volandri ha riconosciuto che le prossime sfide potrebbero essere molto dure, con la possibilità di incontrare giocatori di alto livello come Auger-Aliassime, Zverev e Alcaraz. «Dipende anche per loro dalla composizione della squadra, oggi la Germania ha uno Zverev eccezionale e un doppio importante, la Spagna ha di nuovo Alcaraz e l’impressionante crescita di Rafa Jodar», ha sottolineato. L’obiettivo, però, resta chiaro: vincere la Coppa Davis per quattro anni di fila significherebbe scrivere un’ulteriore pagina di storia.

Volandri ha anche parlato della scelta del capitano e del ruolo di Jannik Sinner, il numero uno del ranking. «Ogni capitano vorrebbe schierare un numero 1 del Mondo, ma abbiamo trionfato con Jannik e poi senza di lui: abbiamo conquistato tre Davis con tre squadre diverse, è un dato storico», ha detto. La decisione, però, non sarà semplice, soprattutto considerando i impegni che Sinner dovrà affrontare nei mesi precedenti alle Final Eight, tra il 1000 di Parigi e le ATP Finals a Torino. La scelta si basa su criteri fisici, tecnici e mentali.

La Coppa Davis, per Volandri, non è solo un evento sportivo, ma un momento di crescita e di coesione per l’intero team. «Dipende da noi: vogliamo mettere in campo la nostra forza e la nostra storia», ha detto, sottolineando l’importanza della determinazione e della collaborazione. L’Italia, con la sua tradizione e la sua capacità di adattarsi alle sfide, ha tutte le carte in mano per raggiungere l’obiettivo di vincere per quattro anni consecutivi. Volandri ha anche sottolineato come la Davis abbia avuto un ruolo determinante nella crescita di giocatori come Cobolli. «La Davis è stata all’origine dell’esplosione di Cobolli: quanto è stato determinante quel trionfo per il 2026 da protagonista del romano?», ha chiesto. L’esperienza in squadra, con la possibilità di confrontarsi con giocatori di alto livello, ha permesso a molti atleti di sviluppare una mentalità più forte e una capacità di reazione superiore. La consapevolezza costruita in campo è un fattore chiave per la crescita.

Con la prossima fase del torneo, l’Italia dovrà affrontare sfide sempre più complesse. «La differenza la farà l’ultimo mese prima delle Final Eight, che sarà ricco di impegni, con il 1000 di Parigi e le ATP Finals a Torino», ha spiegato Volandri. L’obiettivo, però, resta chiaro: vincere la Coppa Davis per quattro anni di fila significherebbe scrivere un’ulteriore pagina di storia. L’Italia, con la sua tradizione e la sua capacità di adattarsi alle sfide, ha tutte le carte in mano per raggiungere l’obiettivo.