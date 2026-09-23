Laver Cup 2026, l’Europa punta a riprendersi la coppa con Alcaraz e Zverev

La Laver Cup 2026 torna a Londra, nella O2 Arena, dopo quattro anni, segnando l’ennesima edizione della storica competizione tra Europa e Resto del Mondo. La squadra europea, dopo un periodo di dominio con quattro vittorie consecutive tra il 2017 e il 2021, ha visto il titolo passare al Resto del Mondo l’anno scorso a San Francisco. L’Europa, però, vuole riprendersi la coppa e per farlo schiera i propri migliori giocatori, tra cui i due protagonisti Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. La competizione, che si svolgerà su tre giornate con tre singolari e un doppio al giorno, rappresenta un’occasione per dimostrare il proprio potere nel tennis mondiale.

Alcaraz e Zverev, i volti del team europeo

Carlos Alcaraz, tornato in campo dopo un lungo periodo di inattività per un infortunio al braccio, sarà un ulteriore test per valutarne la forma dopo gli US Open. Il suo ritorno è atteso con grande attenzione, visto che il suo talento e la sua capacità di rimontare sono state già dimostrate in passato. Il tedesco Zverev, invece, si conferma uno specialista della Laver Cup, essendo la sua settima partecipazione, un record. Il giocatore ha trionfato a New York e si presenta in forma ottimale per cercare di guidare l’Europa verso la vittoria.

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Un po’ di Italia e nuovi volti

La squadra europea vede la presenza di Flavio Cobolli, il terzo italiano a prendere parte alla competizione dopo Fabio Fognini e Matteo Berrettini. Il giocatore, già in campo lo scorso anno, rappresenta un ulteriore tassello per la rappresentanza italiana. Al fianco di Alcaraz e Zverev, ci sono anche nomi come Casper Ruud, Rafael Jodar e Jakub Mensik, che si aggiungono a una squadra che punta a riconquistare la coppa. Tra i nuovi volti, Alexander Bublik, che debutta in Laver Cup, si unisce a giocatori esperti come Alex de Minaur e Francisco Cerundolo, noti per la loro costanza e la loro capacità di vincere in contesti di alta tensione.

Il Resto del Mondo, pur non essendo favorito, si presenta con una squadra ben organizzata e con giocatori di alto livello, tra cui Taylor Fritz, Brandon Nakashima e Learner Tien, tutti considerati avversari ostici. La competizione, che ha visto un aumento del livello agonistico negli anni, si presenta come un’opportunità per dimostrare il proprio valore. L’Europa, però, ha la possibilità di riprendersi la coppa, grazie a una squadra ben costruita e a giocatori in forma.

La Laver Cup, pur non essendo ancora ai livelli della Ryder Cup di golf, ha cominciato a costruire la sua storia e a diventare un evento di rilievo nel mondo del tennis. I giocatori delle due squadre, con la loro passione e la loro determinazione, cercano di portare a casa la vittoria, contribuendo a un evento che si sta affermando come uno dei più importanti del calendario. La sfida tra Europa e Resto del Mondo è in corso, e il pubblico attende con interesse il risultato finale.