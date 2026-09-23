Roma calcio femminile: pareggio a reti bianche contro il Leuven in Champions League

La Roma calcio femminile ha chiuso il primo turno del gruppo in Champions League 2026-2027 con un pareggio a reti bianche contro il Leuven. La partita, disputata in casa, ha visto le giallorosse dominare gran parte del match ma non riuscire a trovare la via del gol. Il risultato, pur non portando a una vittoria, ha comunque visto la squadra mostrare una buona prestazione, nonostante un momento di tensione in cui ha perso un’occasione decisiva.

Un match dominato ma senza gol

Le capitoline hanno iniziato il match con il piede giusto, controllando gran parte del campo e creando diverse occasioni. Tuttavia, non sono riuscite a concretizzare i loro tiri, pur mostrando una buona organizzazione e una buona capacità di costruzione. Anche nella ripresa, la Roma ha mantenuto il controllo del gioco, ma non ha trovato la soluzione per sbloccare il risultato. Con il tempo che scorreva, la tensione cresceva e la Roma si trovava a un passo dal vincere. A circa un minuto dal termine, un controllo irregolare di mano da parte di Everaerts ha portato al calcio di rigore. La giocatrice Pandini, chiamata in causa, ha spiazzato il portiere ma ha colpito in pieno il palo, mancando il gol decisivo.

Pubblicità

La Roma ha perso un’occasione chiave in pieno recupero, non riuscendo a concretizzare il vantaggio.

Un’occasione persa che pesa

La squadra, allenata da Gianpiero Piovani, ha dimostrato una grande personalità e una buona resistenza, ma ha mancato l’occasione per prendere una vittoria che avrebbe potuto essere decisiva per il gruppo. La Roma calcio femminile, nonostante il pareggio, si prepara ora al prossimo match contro il Barcellona, in programma il 30 settembre. Il risultato non ha però nascosto alcune criticità: la squadra, pur mostrando una buona capacità di costruzione, ha avuto difficoltà a concretizzare i propri attacchi. Inoltre, la mancanza di gol ha lasciato un sapore di insoddisfazione, soprattutto dopo un momento di tensione in cui si sperava in un risultato diverso.

La Roma calcio femminile, nonostante il pareggio, ha dimostrato di avere la capacità di competere a livello europeo. La prossima sfida contro il Barcellona sarà un test importante per valutare le qualità della squadra e il suo potenziale di crescita nella Champions League. La partita ha visto anche un momento di tensione in cui la Roma ha avuto un’occasione per vincere, ma non è riuscita a sfruttarla. Il risultato finale, pur non portando a una vittoria, ha comunque visto la squadra mostrare una buona prestazione e una buona capacità di resistenza.