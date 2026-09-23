Real Madrid: Valdano e Benito analizzano il modulo di Mourinho, “l’85% dei giocatori è caos”

Il Real Madrid, sotto la guida di José Mourinho, ha visto due ex giocatori del club, Jorge Valdano e Álvaro Benito, analizzare la natura del modulo tattico che il tecnico sta cercando di imporre. Secondo quanto riferito da Movistar, Valdano e Benito hanno sottolineato come il 85% dei giocatori del club sia “di caos”, un termine che indica una mancanza di coesione e di controllo del gioco. L’analisi è avvenuta durante un’intervista su Movistar Plus Deportes, poco prima del riposo di tre settimane della Liga.

Il controllo del gioco è difficile

Jorge Valdano ha sottolineato i problemi di “pressione” che affliggono il Real Madrid, mentre Álvaro Benito ha evidenziato la necessità di un team “insieme” che sappia difendere per poter “rubare e correre”. Valdano ha anche menzionato due opzioni possibili per il club: o continuare a parlare degli arbitri o correggere i problemi interni. Benito, invece, ha sottolineato che il Real Madrid “può essere un team ultracompetitivo” ma, per il momento, non lo è.

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Il 85% dei giocatori del Real Madrid è “di caos”, secondo Benito.

Benito ha spiegato che il controllo del gioco attraverso il possesso palla è “praticamente impossibile” per il Real Madrid, a causa del profilo e della natura dei giocatori a disposizione. “Aunque pongas a Bernardo, el otro 85% son jugadores verticales, de velocidad… de caos”, ha detto, riferendosi al fatto che molti giocatori non si integrano bene nel sistema di gioco. Valdano ha aggiunto che il problema si manifesta soprattutto in casa, dove il Real Madrid ha perso due dei quattro match disputati.

Un futuro incerto per il Real Madrid

Valdano ha anche sottolineato che il club ha 20 giorni per decidere se continuare a parlare degli arbitri o correggere i problemi interni. Benito, invece, ha espresso la sua opinione sul modulo di gioco che Mourinho sta cercando di implementare, sottolineando che il Real Madrid ha bisogno di un team più unito e più attento alla difesa. La mancanza di coesione e di controllo del gioco sembra essere un problema che non si risolve facilmente, e i giocatori non sembrano ancora adattarsi al nuovo sistema.

Il Real Madrid non sembra ancora essere un team ultracompetitivo.

Secondo i dati forniti, Mourinho ha guidato il Real Madrid in 8 partite ufficiali tra LaLiga e Champions League, con un bilancio di 6 vittorie e 2 sconfitte. Tuttavia, i giocatori non sembrano ancora adattarsi al modo di giocare che il tecnico cerca di imporre. Benito ha sottolineato che il Real Madrid “sí puede ser un equipo ultracompetitivo” ma, per il momento, non lo è. La mancanza di coesione e di controllo del gioco sembra essere un problema persistente, che i giocatori stessi non riescono a risolvere.

Jorge Valdano: “Il Real Madrid ha 20 giorni per decidere se parlare degli arbitri o correggere i problemi”.

Álvaro Benito: “Il Real Madrid può essere un team ultracompetitivo, ma per il momento non lo è”.