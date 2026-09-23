Jeffry Batista: “Devi imparare a perdere come impari a vincere”

Jeffry Batista, atleta dominicano in attività nel mondo delle MMA, ha espresso la sua filosofia di vita e di sport durante un’intervista a MARCA, poco prima del suo ritorno in WOW 32 a Sevilla. L’atleta, che ha recentemente subìto una sconfitta, ha sottolineato l’importanza di imparare a perdere come si impara a vincere, un concetto che ha espresso con una frase che ha suscitato interesse nel mondo del combattimento: “Devi imparare a perdere come impari a vincere”. La sua prossima sfida, contro il peruviano Junior Hernández, rappresenta un passo importante nella sua carriera, nonostante le difficoltà incontrate.

Una sconfitta come parte del percorso

Jeffry Batista ha riconosciuto che la sconfitta è parte integrante del cammino di un atleta. “La derrota forma parte di questo e se non sei disposto ad accettarla, non sei idoneo a essere un competitore”, ha detto. L’atleta ha anche espresso il suo rispetto per il suo avversario, affermando che “Ilia acaba de perder una pelea, y para mí sigue siendo el mejor 66 que hay en estos tiempos”. Queste parole riflettono una mentalità di crescita, in cui ogni sconfitta è vista come un’opportunità per migliorare.

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Un ritorno in WOW 32 con ambizioni elevate

Il ritorno di Jeffry Batista in WOW 32 a Sevilla rappresenta un momento cruciale nella sua carriera. “Queremos ver el nivel que tenemos, queremos mejorar”, ha dichiarato l’atleta, sottolineando l’importanza di confrontarsi con i migliori per testare le proprie capacità. La sua preparazione è stata intensa, con un lavoro costante durante l’estate e un periodo di addestramento intenso. “He estado todo el verano trabajando muchísimo, entrenando muchísimo también”, ha spiegato, evidenziando l’impegno e la dedizione che ha messo nel suo percorso.

Nonostante le sfide, Jeffry Batista ha espresso fiducia nel suo futuro. “Seguir demostrando lo que soy, de lo que soy capaz, seguir demostrando lo che tengo para dar”, ha detto, mostrando una determinazione nonostante le difficoltà. Il suo obiettivo è chiaro: “Estoy concentrado en la pelea de Sevilla… pero después de eso hay que ir mirando ese camino, ¿no?”. Queste parole riflettono una visione a lungo termine, in cui ogni passo è un’opportunità per crescere.

Jeffry Batista ha anche parlato del suo confronto con il suo ex avversario, David Hervías, e ha riconosciuto la differenza di livello tra loro. “Es una diferencia tanto de tamaño como de peso, de todo… que es increíble”, ha detto, evidenziando la difficoltà del confronto. Tuttavia, ha anche espresso la sua volontà di continuare a migliorare, nonostante le sfide. “Sé que no nos sumaría nada, ¿me entiendes?”, ha aggiunto, mostrando una consapevolezza della sua posizione nel panorama delle MMA. Con la sua filosofia di vita e la sua determinazione, Jeffry Batista si prepara al suo ritorno in WOW 32, con l’obiettivo di dimostrare il suo potenziale e di proseguire il suo percorso nel mondo delle MMA. La sua storia è un esempio di come la crescita e la resilienza siano fondamentali per raggiungere i propri obiettivi.