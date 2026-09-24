La Fábrica del Rennes forma talenti: “Jacquet è meglio di Huijsen”

La Fábrica del Rennes, la scuola calcistica del club bretone, ha prodotto sette giocatori che hanno debuttato con la nazionale francese, tra cui Jeremy Jacquet, che potrebbe giocare nel Real Madrid. William Stanger, allenatore della squadra Under 19 del Rennes, ha sottolineato come i giocatori formati in casa siano adatti a qualsiasi sistema di gioco e siano pronti a integrarsi in qualsiasi club. La scuola si distingue per la sua metodologia, la preparazione fisica e psicologica, e la capacità di adattare i giocatori a diversi contesti.

Un modello di formazione basato sulla crescita mentale

Secondo Stanger, la chiave del successo della Fábrica del Rennes è la capacità di sviluppare la mente dei giocatori, non solo le loro capacità tecniche. “Tutti hanno delle condizioni, ma la differenza sta nel loro sviluppo mentale, sia in fase difensiva che offensiva”, ha spiegato. I giocatori formati al Rennes, come Jeremy Jacquet, si distinguono per la loro intelligenza nel gioco, la mentalità e l’educazione, che li rende adatti a qualsiasi club o selezione. La scuola si concentra su una crescita completa, non solo sportiva, ma anche personale.

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La scuola del Rennes si distingue per un approccio unico, che combina lavoro collettivo e individuale, con un forte focus sulla nutrizione e sulla psicologia. I giocatori, come Jeremy Jacquet, vengono formati per adattarsi a qualsiasi sistema di gioco e a qualsiasi contesto. “Jacquet è un giocatore completo, veloce, bravo a marcare, con buona tecnica e capacità di lettura del gioco”, ha commentato Stanger. La sua carriera al Liverpool ha visto un prezzo elevato, ma il talento è stato riconosciuto a livello internazionale.

La Fábrica del Rennes è considerata una delle migliori scuole calcistiche al mondo, in base a studi come quelli del CIES Football Observatory. Il club ha formato giocatori come Eduardo Camavinga, Ousmane Dembélé e Lucas Da Cunha, che hanno debuttato con la nazionale francese. Stanger ha sottolineato che il successo della scuola non è solo legato alla capacità di catturare talenti, ma anche alla capacità di sviluppare giocatori in modo completo. “Noi non cerchiamo solo di vincere, ma di far progredire i giocatori”, ha detto.

La scuola del Rennes continua a produrre talenti, anche se il club ha il problema di mantenere i giocatori più promettenti. “Sappiamo che in alcuni casi non possiamo fare niente, quando arrivano club come il Real Madrid o il Liverpool”, ha detto Stanger. Tuttavia, la scuola si concentra su una formazione completa, che prepara i giocatori a integrarsi in qualsiasi ambiente. La sua filosofia, basata sulla crescita mentale e fisica, ha portato a risultati significativi, come il successo di Jeremy Jacquet e di altri giocatori che hanno debuttato con la nazionale francese.

La scuola del Rennes si distingue per un modello di formazione completo e adattivo.