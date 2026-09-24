I Mondiali di ciclismo su strada si svolgeranno in India per la prima volta nella storia

Il ciclismo su strada si prepara a vivere un momento storico: i Mondiali 2032 si svolgeranno in India, un evento senza precedenti per il Paese asiatico. L’annuncio è stato reso noto dall’Unione Ciclistica Internazionale (UCI) durante il congresso internazionale a Montreal, il 23 settembre 2026. La scelta di Pune, una città con oltre 2 milioni di abitanti, segna un passo importante per la diffusione del ciclismo in una regione che finora non aveva ospitato un evento di questo calibro.

Un evento che segna un passo avanti per il ciclismo in India

La località scelta, Pune, si colloca all’interno della regione del Maharastan e ha già visto l’organizzazione del Pune Grand Tour, una corsa a tappe di secondo livello che ha ricevuto pareri positivi da parte degli esperti. Questo evento rappresenta un ulteriore passo verso la crescita del ciclismo in India, un Paese che conta quasi un quinto della popolazione mondiale. Il presidente dell’UCI, David Lappartient, ha espresso soddisfazione per la scelta, sottolineando come l’evento potrebbe diventare un catalizzatore per l’uso quotidiano della bicicletta e per lo sviluppo del ciclismo competitivo.

Pubblicità

La decisione di assegnare i Mondiali 2032 all’India segue quella del Ruanda nel 2025, dove la città di Kigali ha ospitato l’evento per il continente africano. Questo segna una nuova fase per il ciclismo, che si espande in nuove aree geografiche. La scelta di Pune non solo rappresenta un’opportunità per il Paese, ma anche un’occasione per promuovere il ciclismo come sport accessibile e sostenibile. L’India, con la sua popolazione in crescita, potrebbe diventare un hub per l’attività ciclistica a livello internazionale.

“Sono davvero molto contento del fatto che l’India ospiterà un Mondiale per la prima volta – è una nazione che conta quasi un quinto di tutta la popolazione mondiale e quell’evento potrà diventare un enorme catalizzatore, sia per il ciclismo competitivo che per l’uso quotidiano della bicicletta”

La scelta di Pune non è casuale: la città ha già dimostrato capacità organizzative nel settore ciclistico, grazie all’esperienza maturata con il Pune Grand Tour. L’evento rappresenterà un’occasione per testare le infrastrutture e la capacità di accogliere un evento di portata mondiale. L’India, con il suo crescente interesse per lo sport e la mobilità sostenibile, potrebbe diventare un modello per l’introduzione del ciclismo in contesti urbani e rurali.

Un’altra tappa per la diffusione del ciclismo a livello globale

Questo evento segna un ulteriore passo nella diffusione del ciclismo a livello globale, con l’India che entra nel circuito internazionale per la prima volta. L’India, con la sua popolazione in crescita e un crescente interesse per lo sport, potrebbe diventare un punto di riferimento per il ciclismo competitivo e per l’uso quotidiano della bicicletta. L’evento rappresenterà un’occasione per promuovere il ciclismo come sport accessibile e sostenibile, in un Paese dove l’interesse per la mobilità e la salute sta crescendo. La scelta di Pune non solo rappresenta un’opportunità per il Paese, ma anche un’occasione per testare le infrastrutture e la capacità di accogliere un evento di portata mondiale. L’India, con il suo crescente interesse per lo sport e la mobilità sostenibile, potrebbe diventare un modello per l’introduzione del ciclismo in contesti urbani e rurali. L’evento rappresenterà un’occasione per promuovere il ciclismo come sport accessibile e sostenibile, in un Paese dove l’interesse per la mobilità e la salute sta crescendo.