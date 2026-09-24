Olimpia Milano punta su Wright e Mathews per tornare ai playoff in Eurolega

L’Olimpia Milano apre la stagione di Eurolega 2026-2027 con un obiettivo chiaramente definito: tornare ai playoff, un traguardo che sfugge da quattro anni consecutivi. La squadra, che ha vinto la Supercoppa Italiana battendo Venezia al supplementare, punta su una combinazione di continuità e rinforzi mirati per raggiungere il traguardo. Il coach Peppe Poeta, confermato in panchina dopo una stagione nazionale di successo, dovrà ora affrontare la sfida europea, costruendo un gruppo che si basa sulle sue idee e non più su condizionamenti esterni.

Un quintetto di livello assoluto

La squadra presenta un quintetto di alto livello, con giocatori come Moses Wright, arrivato con i galloni di MVP delle Final Four di Supercoppa, e Alec Peters, ulteriore tassello per una batteria di ali di qualità. A questi si aggiungono anche Garrison Mathews, chiamato a raccogliere l’eredità di Armoni Brooks come bocca di fuoco dalla lunga distanza, e un gruppo già solido con giocatori come Marko Guduric, Leandro Bolmaro e Devon Hall. Il roster, però, deve dimostrare di avere la profondità e la qualità per reggere l’urto di ventidue giornate di Eurolega.

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La motivazione e la fame di rivalsa sono elementi chiave per il successo. La squadra, che ha già dimostrato di poter vincere in nazionale, ha una motivazione forte e una fame di rivalsa che si respira fin dai primi allenamenti. Questo atteggiamento potrebbe essere un fattore decisivo per affrontare la sfida europea, dove il livello è ben più alto.

La mancanza di un playmaker chiave

Il vero punto interrogativo resta la cabina di regia: manca un vero playmaker in grado di creare vantaggi per sé e per i compagni. A Milano si spera che questa lacuna possa essere colmata non solo con l’arrivo di nuovi giocatori, ma anche con la fame di rivalsa del gruppo. Guduric, pur essendo un giocatore di grande qualità, è chiamato a un ruolo più da assist-man al fianco di gestori di palla veri. La squadra dovrà trovare un equilibrio tra attacco e controllo del gioco. La continuità del coach Poeta e la costruzione di un gruppo basato sulle sue idee potrebbero essere un vantaggio, ma la squadra dovrà dimostrare di essere pronta per la sfida europea. Con tanti volti nuovi da amalgamare, la pazienza sarà una virtù necessaria: le prime settimane diranno se l’Olimpia è davvero pronta a rompere il digiuno di playoff, o se dovrà ancora una volta rincorrere.

La società ha puntato su una strategia di continuità, confermando Poeta in panchina dopo un anno di successi. Il coach milanese dovrà ora affrontare una sfida diversa, quella europea, dove il livello è ben più alto. L’obiettivo dichiarato è rendere il roster competitivo non solo in Italia, ma anche nel contesto ben più esigente dell’Eurolega. La squadra, con i nuovi arrivi, ha tutte le carte in mano per tentare di tornare ai playoff, ma dovrà dimostrare di essere pronta per la sfida.

Moses Wright: MVP delle Final Four di Supercoppa

Garrison Mathews: bocca di fuoco dalla lunga distanza

Alec Peters: ulteriore tassello per una batteria di ali di qualità

La stagione 2026-2027 sarà un test importante per l’Olimpia Milano, che dovrà dimostrare di essere pronta a competere a livello europeo. Con un roster di alto livello e una motivazione forte, la squadra ha tutte le possibilità di tornare ai playoff, ma dovrà fare i conti con le sfide che attendono in Eurolega.