Lorenzo Sonego domina Duckworth e si qualifica agli ottavi a Chengdu

Lorenzo Sonego ha vinto con convinzione contro James Duckworth nel primo turno del torneo ATP 250 di Chengdu, conquistando il passaggio agli ottavi di finale. La partita, durata poco più di un’ora e mezza, ha visto il tennista piemontese dominare con un’efficacia al servizio e una gestione precisa del gioco. Sonego, con un’ottima percentuale di punti sulla prima di servizio e un totale di 10 ace, ha imposto il proprio ritmo e non ha concesso nemmeno una palla break all’avversario.

Controllo del gioco e prestazioni solide

La pressione esercitata da Sonego nei turni di risposta ha costretto Duckworth a giocare spesso sulla difensiva, mentre il torinese ha trovato continuità con la prima di servizio, costruendo gradualmente il margine necessario per chiudere i due set. Il tennista ha anche sfruttato al meglio le opportunità create in risposta, riuscendo a trasformare due palle break in punti decisivi. I numeri confermano il controllo del gioco: Sonego ha ottenuto l’81% dei punti sulla prima di servizio, a fronte del 63% dell’australiano.

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La vittoria di Sonego è stata caratterizzata da un totale controllo del match e da un’assenza di momenti di difficoltà.

Fin dalle prime battute, Sonego ha mostrato un atteggiamento aggressivo e concentrato, dimostrando una solida preparazione e una grande capacità di gestione delle situazioni chiave. Il risultato finale, 6-4, 6-4, ha confermato una prestazione impreziosita dall’efficacia al servizio e dall’assenza di momenti di difficoltà. Il bilancio dei punti complessivamente conquistati premia nettamente il piemontese, che ha totalizzato 66 punti contro i 51 di Duckworth.

Un’ottima prova di concentrazione

Il successo permette a Sonego di proseguire la sua avventura al Chengdu Open, dove ad attenderlo ci sarà l’americano Jenson Brooksby. La vittoria ha anche messo in mostra un’ottima condizione fisica e mentale del tennista, che ha dimostrato di essere in grado di mantenere un livello elevato di gioco anche in un match non troppo impegnativo. La prestazione di Sonego ha lasciato un’impressione positiva, con un controllo totale del match e una gestione precisa del gioco.

La partita ha visto Sonego non concedere nemmeno una palla break, dimostrando un dominio totale.

La vittoria di Sonego ha anche messo in luce la sua capacità di mantenere un ritmo costante e di sfruttare al meglio le opportunità create in risposta. Il tennista piemontese ha dimostrato di essere in forma e di aver trovato la giusta concentrazione per affrontare un avversario di alto livello. Con questa vittoria, Sonego si prepara al prossimo turno, dove affronterà un altro avversario di spessore, ma con la fiducia di aver già messo in mostra un’ottima prestazione.

Partita durata poco più di un’ora e mezza

Sonego non concede palle break

10 ace contro 4 di Duckworth