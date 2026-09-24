WTA Seoul 2026, Birrell e Ruse in quarti. Ostapenko esce a sorpresa

Il torneo WTA di Seoul 2026 ha visto due grandi nomi approdare ai quarti di finale, mentre una delle favorite si è vista scontrare con una sorpresa. Kimberly Birrell e Elena Gabriela Ruse hanno superato i rispettivi match degli ottavi di finale, confermando le aspettative, mentre Jelena Ostapenko, detta inizialmente come favorita, è uscita in modo inaspettato. L’australiana Taylah Preston ha sorpreso la lettone con un’esplosione di forma, portandola a vincere 6-4 6-1 in un’ora e diciassette minuti.

Una vittoria inaspettata per Preston

L’australiana Taylah Preston, numero 94 del ranking WTA, ha messo in mostra una prestazione eccezionale contro Jelena Ostapenko, numero uno del tabellone. Dopo aver sprecato un break nel quarto gioco, Preston ha risolto il primo set in volata, trasformando il quarto set point per strappare il servizio all’avversaria e chiudere 6-4. Nella seconda frazione, Preston ha ripetuto l’exploit, operando il break al secondo gioco e portando il punteggio a 6-1. La vittoria di Preston ha lasciato senza parole Ostapenko, che non aveva previsto una reazione così forte.

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Un match di equilibrio tra Bondar e Charaeva

In apertura di giornata, l’ungherese Anna Bondar, testa di serie numero sei, ha dominato l’armena Alina Charaeva in una partita che ha durato tre ore e diciotto minuti. Il match ha visto un equilibrio tra le due tenniste, con Bondar che ha risolto in volata la frazione di apertura a proprio favore, trasformando la palla set per il break del 6-4. Nel secondo parziale, Charaeva ha allungato fino al 5-3, ma ha subito la rimonta di Bondar, che ha impiegato il tie-break per chiudere 8-6. Nel terzo set, Bondar ha mancato una palla match nel dodicesimo gioco, ma ha trasformato la seconda per il decisivo 8-6 del tie-break. La vittoria di Bondar ha aperto la strada ai quarti di finale, dove si affronterà Elena Gabriela Ruse, che ha rimontato la wild card coreana Yeonwoo Ku in due ore e diciotto minuti. La romena, dopo aver perso nettamente il primo set, ha rimontato un break di svantaggio nel secondo e nel terzo, sulle ali dell’entusiasmo, travolge l’avversaria chiudendo 6-1 al primo match point.

Un’altra vittoria per Birrell

Kimberly Birrell, testa di serie numero due, ha sconfitto la cinese Yexin Ma, numero 175 del ranking WTA, in un’ora e quarantatré minuti. La vittoria di Birrell è stata caratterizzata da un primo set dominante, con cinque break grazie a quello operato nell’undicesimo gioco. Nel secondo set, Birrell ha iniziato forte, portandosi sul 3-0 con due break, ne ha restituito uno alla rivale, ma ha trasformato la prima palla match per il decisivo 6-3.

Con le due vittorie, Birrell e Ruse si sono qualificate per i quarti di finale, mentre Ostapenko ha visto il suo sogno di vincere il torneo svanire in modo inaspettato. Il nuovo numero di Azzurra è online, con interviste a Giovanni De Gennaro e Matilde Villa, il calendario di Los Angeles 2028 e un corposo pagellone. Il torneo WTA di Seoul 2026 continua a regalare emozioni e sorprese.