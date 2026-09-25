Carlo Ancelotti ha salvato il pareggio in extremis contro l’Australia, ma la squadra brasiliana non ha mostrato una chiara idea di gioco. La partita, giocata a Brisbane, ha visto il Brasile rimanere invariate per gran parte del match, nonostante l’impegno del tecnico, che ha provato a introdurre nuove cariche per trovare la freschezza. La squadra, però, non ha mostrato la stessa intensità e creatività del Mondiale, rimanendo una selezione senza fútbol né empaque. Il pareggio è arrivato grazie a un’azione di testa di Rayan, sostituito al posto di Estevao, che ha messo la palla al di là della linea di gol. Il gol è stato convertito da Nestory Irankunda, la stella del match, che ha salvato la squadra dal risultato peggiore. Nonostante il pareggio, Ancelotti non può nascondere le carenze del gruppo, che non ha mostrato la stessa coesione e qualità del passato.

Un’ultima azione che ha salvato la squadra

La squadra brasiliana ha visto il pareggio arrivare grazie a un’azione di testa di Rayan, sostituito al posto di Estevao, che ha messo la palla al di là della linea di gol. Il gol è stato convertito da Nestory Irankunda, la stella del match, che ha salvato la squadra dal risultato peggiore. L’azione è avvenuta nella fase finale del match, quando la squadra aveva già celebrato una vittoria storica contro la Pentacampeona. Nonostante il pareggio, Ancelotti non può nascondere le carenze del gruppo, che non ha mostrato la stessa coesione e qualità del passato.

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Le carenze di una squadra senza idea

La squadra brasiliana, nonostante l’impegno di Ancelotti, non ha mostrato una idea chiara e un’identità di gioco. I principali giocatori, come Vinicius e Endrick, non hanno dato il loro meglio, e la squadra ha sofferto di mancanza di movimento e di impeto. Anche Raphinha, che ha avuto un’ottima prestazione, non è riuscito a guidare la squadra verso la vittoria. La mancanza di idea si è fatta sentire soprattutto nella prima parte del match, quando l’Australia ha avuto la meglio. Ancelotti ha provato a cambiare modulo e a introdurre nuove cariche, ma non ha trovato la soluzione.

La squadra brasiliana, nonostante il pareggio, non ha mostrato la stessa intensità e qualità del passato. Ancelotti, pur salvo, deve trovare una soluzione per far emergere la squadra. La prossima sfida, in programma a Brisbane, sarà un’altra occasione per provare a migliorare. La squadra, però, non può permettersi di ripetere gli stessi errori. Il calcio brasiliano, pur con i suoi talenti, deve trovare una nuova identità e una nuova idea per poter competere a livello internazionale.

Brasile e Australia si affrontano a Brisbane

Ancelotti prova a introdurre nuove cariche

Rayan e Irankunda salvano il pareggio

La squadra brasiliana, nonostante il pareggio, non ha mostrato la stessa intensità e qualità del passato. Ancelotti, pur salvo, deve trovare una soluzione per far emergere la squadra. La prossima sfida, in programma a Brisbane, sarà un’altra occasione per provare a migliorare. La squadra, però, non può permettersi di ripetere gli stessi errori. Il calcio brasiliano, pur con i suoi talenti, deve trovare una nuova identità e una nuova idea per poter competere a livello internazionale.