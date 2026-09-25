Sainz riceve una severa sanzione per la parrilla di Bakú

Carlos Sainz ha ricevuto una severa sanzione per la parrilla di partenza del Gran Premio di Azerbaijan 2026, a causa di un comportamento durante la sessione di qualifica. I comitati di gara hanno stabilito che il pilota non ha ridotto sufficientemente la velocità in zona gialla, nonostante avesse ricevuto indicazioni esplicite e avesse visto chiaramente le bandiere. La sanzione, che prevede la perdita di cinque posizioni nella classifica, ha suscitato commenti e dibattiti tra i tifosi e i colleghi.

La situazione durante la qualifica

La decisione dei comitati di gara si basa su una valutazione dettagliata delle telemetrie, delle registrazioni video e delle comunicazioni ricevute dal team. Sainz, che aveva espresso la sua certezza di non essere penalizzato, ha riconosciuto di aver inteso ridurre la velocità in tutta la zona gialla, ma i dati mostrano che la riduzione non è stata sufficiente. Le bandiere gialle sono state visibili e il team ha avvertito il pilota per via radio, ma la reazione non è stata considerata adeguata.

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La telemetria ha confermato che la reazione di Sainz si è verificata solo nel settore 5, mentre nel settore 4 ha registrato il miglior tempo della sessione. Questo ha portato i comitati a concludere che la riduzione di velocità non era sufficiente per rispettare le regole. La sanzione standard per questa infrazione durante la qualifica è la perdita di cinque posizioni nella parrilla di partenza.

Le regole e le conseguenze

La sanzione è prevista dall’Articolo 2.5.5 b) dell’Appendice H del Codice Deportivo Internazionale. Secondo le norme, quando si applicano condizioni di bandiera gialla in aree consecutive, il pilota deve dimostrare una reazione significativa in ogni sezione. La riduzione di velocità in un settore successivo non può compensare una mancanza di reazione in un settore precedente. I comitati hanno stabilito che Sainz non ha ridotto abbastanza velocità nel settore 4, nonostante avesse ricevuto un avvertimento esplicito. La telemetria ha confermato che la reazione di Sainz si è verificata solo nel settore 5, mentre nel settore 4 ha registrato il miglior tempo della sessione. Questo ha portato i comitati a concludere che la riduzione di velocità non era sufficiente per rispettare le regole. La sanzione standard per questa infrazione durante la qualifica è la perdita di cinque posizioni nella parrilla di partenza.

La decisione ha suscitato reazioni da parte di alcuni piloti e tifosi, che hanno espresso perplessità sulla severità della sanzione. Alcuni hanno sottolineato che la situazione non era comparabile a incidenti più gravi, come quelli di Verstappen o di altri piloti. Tuttavia, i comitati hanno ribadito che la mancanza di reazione nel settore 4 è stata sufficiente per applicare la sanzione. Sainz, che aveva ottenuto un nono posto nella qualifica, dovrà partire in posizione 14, riducendo le sue possibilità di ottenere punti nella gara. La decisione ha anche suscitato dibattiti sulle regole e sulla loro applicazione in situazioni simili. Alcuni hanno sottolineato che la sanzione potrebbe essere vista come eccessiva, mentre altri hanno sostenuto che è necessario mantenere un certo livello di rigorosità per garantire la sicurezza e la parità tra i piloti.

Sanzione per non ridurre abbastanza la velocità in zona gialla

Perdita di cinque posizioni nella parrilla di partenza

Decisione basata su telemetria, video e comunicazioni

La situazione di Sainz rappresenta un caso emblematico di come le regole della Formula 1 possano essere applicate in modo rigoroso, anche in situazioni apparentemente marginali. La decisione dei comitati di gara ha dimostrato una certa coerenza con le norme, ma ha anche sollevato domande su come gestire situazioni simili in futuro.