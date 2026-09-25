La lana delle pecore potrebbe diventare una fonte infinita di acqua potabile

La lana delle pecore potrebbe rivoluzionare la produzione di acqua potabile, trasformandosi in una fonte infinita di bene naturale. Un team di ricercatori della University of Cornell, negli Stati Uniti, ha sviluppato un metodo in grado di sfruttare la struttura fibrosa della lana per produrre acqua dolce, potabile e priva di sali e contaminanti. Questa scoperta potrebbe essere particolarmente utile in aree remote o costiere, dove l’accesso all’acqua potabile è limitato. La tecnologia, tuttavia, presenta ancora alcuni ostacoli da superare.

La lana come materiale innovativo

La lana, in particolare quella delle pecore merine, è stata trasformata in un materiale in grado di assorbire quasi tutta la luce visibile. Questo processo permette alla lana di catturare l’energia solare e di utilizzarla per produrre acqua. I ricercatori hanno scoperto che un metro quadrato di lana può evaporare circa 2,43 litri d’acqua all’ora, grazie alla sua capacità di assorbire il liquido attraverso la capillarità. Una volta evaporata, l’acqua si condensa su una superficie esterna, diventando potabile.

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Limiti e sfide della tecnologia

Nonostante i risultati promettenti, i ricercatori hanno sottolineato che ci sono ancora diversi ostacoli da superare. La salinità residua, che si accumula dopo l’evaporazione, può ostruire i pori della lana e ridurre l’efficienza del sistema. Inoltre, fattori ambientali come la temperatura, l’umidità, il vento e la radiazione solare influenzano notevolmente la produzione di acqua. Questi elementi possono modificare significativamente la quantità e la qualità del liquido ottenuto. Nonostante queste limitazioni, la tecnologia potrebbe trovare applicazione in contesti specifici, come comunità costiere isolate o aree remote, dove le infrastrutture tradizionali non sono disponibili. I ricercatori hanno chiarito che questa innovazione non sostituirà le grandi desalinizzatrici, ma potrebbe offrire una soluzione alternativa in situazioni di emergenza o in luoghi difficilmente accessibili. La lana, quindi, potrebbe diventare un elemento chiave nella lotta alla scarsità d’acqua in alcune regioni del mondo. La struttura fibrosa della lana permette l’assorbimento dell’acqua grazie alla capillarità. La tecnologia, sebbene promettente, non è ancora pronta per sostituire i metodi tradizionali. Tuttavia, potrebbe rappresentare un’alternativa sostenibile in contesti difficili. La lana, in quanto materiale naturale e disponibile in grandi quantità, offre un’opportunità unica per la produzione di acqua potabile in aree a rischio di scarsità.

La lana assorbe luce visibile grazie alla sua struttura fibrosa.

Un metro quadrato di lana può evaporare 2,43 litri d’acqua all’ora.

La tecnologia non sostituisce le desalinizzatrici, ma offre un’alternativa in contesti remoti.

La ricerca continua a esplorare il potenziale della lana come risorsa naturale per la produzione di acqua potabile. Sebbene non sia ancora pronta per sostituire i metodi tradizionali, questa innovazione potrebbe aprire nuove strade nella gestione delle risorse idriche in aree a rischio di scarsità.