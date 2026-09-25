Courmayeur Cup al via su Dazn: il debutto del volley femminile italiano

Domani, sabato 26 settembre, al via su Dazn la Courmayeur Cup, il primo grande appuntamento della stagione del volley femminile italiano. L’evento, organizzato dalla Lega Volley Femminile, riunisce le migliori squadre del campionato di Serie A1 Femminile e si svolgerà ai piedi del Monte Bianco, in una location che conferma l’importanza del territorio nella promozione del sport. La manifestazione, che si estende per due giorni, prevede un programma intenso con partite di alto livello e un’offerta multimediale completa su Dazn.

Un doppio appuntamento di volley nazionale e internazionale

La Courmayeur Cup è parte di un doppio evento che anticipa il debutto della Serie A1 Fineco, disponibile integralmente su Dazn a partire dal 3 ottobre. L’evento si articola in due settimane di competizioni, con la Courmayeur Cup che si svolgerà sabato 26 e domenica 27 settembre, seguita a ottobre dalla Coppa Pallavolo Senza Confini, torneo internazionale che vedrà confrontarsi squadre come Rana Verona, VfB Friedrichshafen, ACH Volley Ljubljana e TSV Raiffeisen Hartberg.

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Le squadre protagoniste del torneo amichevole

Le prime quattro classificate dello scorso campionato, Carraro Imoco Conegliano, Savino Del Bene Scandicci, Numia Vero Volley Milano e Igor Gorgonzola Novara, saranno le protagoniste della Courmayeur Cup. La manifestazione, che si svolgerà in un ambiente di amichevole, prevede partite che metteranno in mostra le capacità delle squadre e la qualità del volley italiano. Tra le prime partite, si disputerà la sfida tra Conegliano e Novara alle 15:30, seguita alle 18:15 da Scandicci contro Milano per la seconda semifinale.

La finale per il terzo posto è in programma domenica 27 settembre alle 15:30, mentre alle 18:00 si disputerà la finalissima che deciderà la squadra vincitrice del trofeo. La Courmayeur Cup rappresenta un momento chiave per il volley femminile italiano, che si conferma sempre più protagonista su Dazn. L’evento, che si svolgerà ai piedi del Monte Bianco, è un’occasione per vivere in diretta le sfide tra le migliori squadre del Paese e di tutto il mondo. L’offerta della piattaforma comprende inoltre la SuperLega Credem Banca, la Cev Champions League, il Mondiale per Club, in programma a dicembre, e le migliori sfide di Cev Cup e Challenge Cup oltre alle competizioni di Serie A2 maschile e femminile. La programmazione di Dazn si arricchisce con eventi di alto livello, che mettono in luce l’importanza del volley come sport di massa e di prestigio.

Sabato 26 settembre, ore 15:30 – Conegliano vs Novara

Domenica 27 settembre, ore 15:30 – Finale per il terzo posto

Domenica 27 settembre, ore 18:00 – Finalissima Courmayeur Cup

La Courmayeur Cup è un evento che non solo celebra il talento delle squadre italiane, ma anche la collaborazione tra le diverse realtà del volley. L’evento si conclude con la preparazione alla Coppa Pallavolo Senza Confini, che si terrà a partire dal 1° ottobre e vedrà confrontarsi squadre di alto livello provenienti da diversi Paesi europei.