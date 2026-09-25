Scaloni parla della finale del Mondiale: “Il colpo è stato forte”

Due mesi dopo la conclusione del Mondiale, Lionel Scaloni, allenatore della Selección de Fútbol de Argentina, ha parlato per la prima volta in modo aperto e diretto della finale persa contro la Spagna. L’allenatore, presente al primo allenamento della squadra dopo la competizione, ha riconosciuto l’amaro della sconfitta ma ha anche sottolineato la soddisfazione per il percorso compiuto. “Tuve tiempo de desconectar un poco, de dejar pasar la amargura por no haber podido ganar, que esa es la realidad, pero con la tranquilidad de que se dio todo”, ha detto Scaloni, riferendosi al risultato finale che ha lasciato un segno profondo nel gruppo.

Il colpo fu forte, ma non è finita

Scaloni ha riconosciuto l’intensità dell’emozione vissuta dopo la finale persa, ma ha anche sottolineato che la squadra non si è fermata. “El golpe de no haber ganado fue fuerte, hay que reconocerlo porque estábamos a las puertas de haber conseguido otro título mundial y es evidente que fue fuerte”, ha aggiunto, riferendosi al momento in cui la squadra si trovava a un passo dal successo. L’allenatore ha espresso una visione equilibrata, riconoscendo l’importanza del risultato ma anche la capacità della squadra di rimanere concentrata sul futuro.

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La squadra argentina, dopo la finale, ha iniziato a lavorare con Scaloni per riprendersi e prepararsi al prossimo impegno. L’allenatore ha sottolineato che il periodo di riflessione è stato utile per comprendere le dinamiche interne e migliorare la squadra. “Con la tranquilidad de que se dio todo” ha detto Scaloni, riferendosi al lavoro svolto durante la competizione e alla fiducia nel gruppo. L’obiettivo ora è concentrarsi sulle prossime sfide, con l’obiettivo di ripartire da questa esperienza con maggiore maturità.

Un passo avanti verso il recupero

Nonostante la sconfitta, Scaloni ha espresso fiducia nella squadra e nel suo potenziale. “El golpe fue fuerte, pero no es el fin”, ha concluso, riconoscendo l’importanza del momento ma anche la capacità di rimanere motivati. L’allenatore, con la sua esperienza e la sua capacità di gestire le emozioni, sembra aver trovato un equilibrio tra l’analisi critica e la motivazione necessaria per ripartire. La squadra argentina, con Scaloni alla guida, si prepara a nuovi impegni, con l’obiettivo di non ripetere gli errori del passato e di raggiungere nuovi traguardi.

Scaloni ha parlato apertamente della finale persa contro la Spagna.

L’allenatore ha riconosciuto l’amaro ma ha sottolineato la soddisfazione per il percorso.

La squadra argentina si prepara a nuovi impegni con l’obiettivo di ripartire.