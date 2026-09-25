Juventus punta su quattro talenti brasiliani e Bakola, mercato in movimento

La Juventus ha già iniziato a guardare al futuro, concentrando i propri sforzi su nuovi talenti e potenziali acquisti che potrebbero rafforzare la squadra nella prossima stagione. Tra i nomi più discussi ci sono quattro giocatori brasiliani e il francese Bakola, con il mercato che mostra segni di intensità e concorrenza crescente. I bianconeri, guidati da Massara e supportati da Carnevali, stanno monitorando diverse opzioni, cercando di ottenere giocatori in grado di integrarsi nel progetto a lungo termine.

Brasiliani in cima alla lista

Il focus della Juventus è concentrato su quattro talenti brasiliani, tra cui André e Breno Bidon del Corinthians, Matheus Martinelli del Fluminense e Gabriel Bontempo del Santos. I giocatori sono stati seguiti da tempo, con particolare attenzione al potenziale di André, classe 2005, che ha già ricevuto l’attenzione di club italiani e stranieri. Il giocatore, in possesso del passaporto italiano, è stato anche convocato dal commissario tecnico Ancelotti per le amichevoli contro Australia e India. Matheus Martinelli, soprannominato “il piccolo Xavi”, ha avuto contatti con l’Atalanta e si è distinto per la sua versatilità, in grado di giocare sia come trequartista che come attaccante. Allo stesso tempo, Gabriel Bontempo, mezzala del Santos, è stato osservato da club di alto livello come Bayern e Bayer Leverkusen. La Juventus, però, non si limita a seguire i giocatori: sta anche valutando le opzioni economiche e le concorrenze esterne, cercando di ottenere un vantaggio nel mercato.

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La Juventus ha già iniziato a costruire una lista di obiettivi chiari, con un focus su giocatori che possano integrarsi nel progetto a lungo termine.

Bakola, il francese in crescita

Accanto ai brasiliani, la Juventus ha anche fissato l’attenzione su Bakola, attaccante del Sassuolo. Il giocatore, portato in Italia da Carnevali, ha visto il suo valore aumentare nel corso dell’anno, con il costo attuale che si aggira sui trenta milioni di euro. La concorrenza, però, è forte: negli ultimi mesi, numerosi emissari dei club della Premier League si sono accreditati per seguire le prestazioni dell’ex Marsiglia, rimanendo colpiti dalla sua forza e dalla sua capacità di giocare in modo intelligente.

La situazione è diventata particolarmente complessa per la Juventus, che deve agire in fretta per evitare che il prezzo di Bakola salga ulteriore. L’asta, infatti, è già partita e senza un affondo in tempi rapidi da parte di un club italiano, il rischio è che il mercato si muova in modo imprevedibile. La Juventus, però, non si arrende e continua a monitorare le opportunità, cercando di trovare un equilibrio tra qualità e costi.

La concorrenza delle società inglesi ha già iniziato a fare paura, con emissari che seguono da vicino le prestazioni di Bakola.

Con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva e futura, la Juventus ha già iniziato a costruire una lista di obiettivi chiari, con un focus su giocatori che possano integrarsi nel progetto a lungo termine. Il mercato, però, è in movimento e la concorrenza non si ferma, rendendo necessario un lavoro costante e attento per ottenere i migliori risultati.