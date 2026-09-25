Dani Ceballos: “Vengo a ponermi el mono de trabajo”

Dani Ceballos ha parlato del suo ritorno al Real Betis dopo nove anni, sottolineando l’importanza del lavoro e la sua volontà di contribuire al miglioramento del gruppo. Il centrocampista, che ha ritrovato la squadra in un momento di crescita e ambizioni elevate, ha espresso soddisfazione per il ritorno e ha espresso la sua convinzione che il club possa competere con qualsiasi squadra. Ceballos ha anche parlato del suo stato emotivo, che ha trovato stabilità grazie alla famiglia e alla sua vita privata, e ha espresso la sua volontà di aiutare i giovani del club a migliorare.

Un ritorno con umiltà e determinazione

Ceballos ha espresso la sua convinzione che il Real Betis, dopo anni di crescita, sia ora un club in grado di competere con qualsiasi squadra. Ha sottolineato come il club abbia fatto passi da gigante e come il suo ritorno sia avvenuto in un momento di maturità personale e futbolistica. “Vengo a ponermi el mono de trabajo”, ha detto, sottolineando l’importanza del lavoro e della concentrazione. Ha anche parlato del suo stato emotivo, che ha trovato stabilità grazie alla famiglia e alla sua vita privata, e ha espresso la sua volontà di aiutare i giovani del club a migliorare.

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Un ruolo da guida per i giovani

Ceballos ha espresso la sua convinzione che il Real Betis, dopo anni di crescita, sia ora un club in grado di competere con qualsiasi squadra. Ha sottolineato come il club abbia fatto passi da gigante e come il suo ritorno sia avvenuto in un momento di maturità personale e futbolistica. “Vengo a ponermi el mono de lavoro”, ha detto, sottolineando l’importanza del lavoro e della concentrazione. Ha anche parlato del suo stato emotivo, che ha trovato stabilità grazie alla famiglia e alla sua vita privata, e ha espresso la sua volontà di aiutare i giovani del club a migliorare.

Ceballos ha parlato del suo ruolo nei confronti dei giovani del club, sottolineando l’importanza di educarli e aiutarli a distinguere ciò che è giusto da ciò che non lo è. Ha ricordato come, quando era giovane, aveva commesso errori e aveva beneficiato del supporto di giocatori esperti come Jorge Molina o Adán. Ora, con l’esperienza maturata, si sente responsabile di guidare i nuovi talenti. “Ora me toca a me aiutare questi giovani”, ha detto, sottolineando l’importanza di trasmettere le conoscenze e le esperienze accumulate.

Ceballos ha anche parlato del suo stato fisico e della sua preparazione per la stagione. Ha riconosciuto che la mancanza di pretemporada ha reso più difficile il ritorno al top forma, ma ha espresso fiducia nel fatto che, con le settimane a disposizione, sarà in grado di tornare al massimo livello. “A partire da qui daremo il 100% in campo”, ha detto, sottolineando l’impegno e la determinazione. Ha anche espresso la sua soddisfazione per il momento in cui è tornato al club, in un periodo in cui il Real Betis si prepara a competere a livello europeo.