Rafael Jodar: “Ho giocato meglio di Bublik nei punti decisivi. Alcaraz mi ha aiutato a Londra”

Rafael Jodar ha espresso soddisfazione per la sua vittoria contro Alexander Bublik nella Laver Cup 2026, sottolineando di aver giocato meglio nei momenti decisivi. L’esperto spagnolo, reduce da una pesante sconfitta agli US Open, ha analizzato la partita e ha ringraziato Carlos Alcaraz per l’aiuto ricevuto durante l’adattamento a Londra. Jodar ha anche parlato del valore della lingua comune e dell’esperienza di squadra, riconoscendo l’importanza dei compagni in panchina e dei capitani Tim e Yannick. Il giocatore, in fase iniziale nel circuito, ha espresso l’intenzione di migliorare e progredire nel 2027.

Adattamento e supporto dei compagni

Jodar ha riconosciuto l’aiuto di Alcaraz, che lo ha supportato fin dall’arrivo a Londra. L’esperto spagnolo ha sottolineato come la lingua comune e l’esperienza di Alcaraz, che ha partecipato al torneo in precedenza, abbiano facilitato l’integrazione. Inoltre, Jodar ha espresso gratitudine per l’esperienza di squadra, che gli ha permesso di adattarsi ai nuovi contesti e di migliorare la sua preparazione. L’atleta ha anche menzionato l’importanza dei compagni in panchina, che lo hanno supportato durante la partita e che conoscono bene la competizione.

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Il supporto di Alcaraz è stato fondamentale per l’integrazione a Londra.

Jodar ha anche parlato del ruolo dei capitani, Tim e Yannick, che lo hanno guidato durante la competizione. Ha espresso gratitudine per il loro supporto e per il loro approccio professionale. L’atleta ha riconosciuto l’importanza di avere persone esperte a fianco, che conoscono bene la competizione e sanno come giocare e competere. Jodar ha anche sottolineato come l’esperienza in squadra gli abbia dato una prospettiva diversa e lo abbia aiutato a crescere come giocatore.

Obiettivi futuri

Rafael Jodar ha espresso l’intenzione di migliorare e progredire nel 2027. Il giocatore ha riconosciuto che è il suo primo anno nel circuito e che ha ancora molto da imparare. Ha sottolineato come l’obiettivo principale sia di continuare a migliorare e a divertirsi, sfruttando le opportunità come la Laver Cup. Jodar ha anche menzionato l’importanza di competere con i migliori giocatori del circuito e di continuare a dare il massimo. L’atleta ha espresso fiducia nel suo percorso e nel suo potenziale di crescita.

Il 2027 rappresenta un anno cruciale per il suo sviluppo.

Jodar ha inoltre parlato del suo adattamento al campo, sottolineando come i primi quattro game della partita gli abbiano aiutato a trovare il ritmo e a adattarsi al campo. Ha riconosciuto che giocare set di allenamento e partite sia tutta un’altra cosa rispetto all’allenamento. L’atleta ha espresso apprezzamento per l’opportunità di condividere l’esperienza con altri giocatori e allenatori, che lo hanno supportato durante la preparazione. Jodar ha anche menzionato come l’esperienza in squadra gli abbia dato una prospettiva diversa e lo abbia aiutato a crescere come giocatore. Infine, Jodar ha espresso gratitudine per l’esperienza in squadra, che gli ha permesso di adattarsi ai nuovi contesti e di migliorare la sua preparazione. Ha riconosciuto l’importanza dei compagni in panchina, che lo hanno supportato durante la partita e che conoscono bene la competizione. L’atleta ha anche menzionato come l’esperienza in squadra gli abbia dato una prospettiva diversa e lo abbia aiutato a crescere come giocatore.